“Tuvo la categoría de dar la cara y nos dio una clase de que los problemas quedan afuera”. La oración es de Juan Reynoso y está dedidaca a Pedro Gallese, figura en el empate frente a Marruecos (0-0). Que el ‘1′ y capitán de la Selección Peruana sea garantía en nuestro arco no es novedad, pero aquel día se llevó los flashes no solo por sus reflejos, sino también porque tuvo la valentía de ponerse los guantes pese a que vivió momentos difíciles en una comisaria de Madrid (tras los altercados con la policía de España, en el banderazo). “Estuve horas en un calabozo. Fue una noche muy dura y lo único que quería era salir y jugar al otro día”, le confesó a Depor.

Para el arquero de la blanquirroja todo ese episodio ya es parte del pasado y ahora solo se concentra en su presente con Orlando City y, por supuesto, en los amistosos que se vienen contra Corea del Sur y Japón, en Asia. Además habló sobre la actualidad de Paolo Guerrero en Racing Club, de los golazos de zurda de Luis Advíncula en Boca Juniors y de los días de Christian Cueva en Alianza Lima.

Luego de la fecha doble que pasó (frente a Alemania y Marruecos), hubo un detalle que me gustó. Declaraste que te estabas preparando para ser el mejor de la MLS. ¿Te molestó no estar en el equipo All-Star, en la temporada pasada?

No. Cada vez que salgo a un partido, quiero ser el mejor... las votaciones son de entrenadores, de algunos jugadores, de la liga y siempre hay favoritos. Queda seguir entrenando y en Orlando tengo un especialista que está viendo la parte física y de potencia, además va de la mano con el preparador de arqueros. Me siento bien, partido a partido siento que voy mejorando. Uno apunta a ser el mejor, salir campeón en su club y llegar bien a la selección.

Más allá de que quedaron eliminados en el U.S. Open Cup (perdieron 1-0 contra Charlotte), en el camino está el reto del título de la MLS...

Sí, tenemos aún dos campeonatos, el de la MLS y el de la Leagues Cup, así que estamos apuntando a eso. En la MLS estamos a media tabla y la Leagues Cup comienza este miércoles. Sabemos que va a ser duro, que estamos lejos de los primeros lugares, pero entrando a los play off es otra historia.

Siento que desde hace mucho no llegó a Orlando City un jugador como Nani...

Antes de que llegue, estuvo Kaká. Hoy Orlando City tiene equipo para llegar a los play off, pelear en los primeros lugares y por qué no, salir campeón.

Tu contrato culminó a fines del año pasado y en la previa a la renovación con Orlando City, ¿hubo chance de dejar la MLS?

Sí, en noviembre y diciembre que terminaba mi contrato, uno estaba abierto a posibilidades, a cosas que aparezcan pero concretas. Aparecieron de México y de algunos equipos de Sudamérica; en Europa no apareció algo que me guste, y luego Arabia. Y sentía que no era el momento de ir allá. En mi cabeza está competir a nivel mundial; sé que Arabia creció mucho pero todavía quería estar en ese foco. Sabía que Orlando me quería, la familia se siente cómoda, la afición me quiere mucho. Por ahí me dicen por qué no aspiras a Europa, pero si me traen una oferta concreta de Europa yo encantado. Es lo que nos toca... a veces creo que la nacionalidad juega mucho. Para el peruano es difícil salir a Europa y más para un arquero. Sino me equivoco, soy el único que está en el extranjero y se nos hace muy difícil.

¿Por cuánto tiempo renovaste con Orlando City?

Renové por dos años y uno más como opción. Tengo que cumplir unos objetivos y el tercer año se puede dar. Estoy feliz aquí y la familia también, que es lo más importante.

Los retos con Selección Peruana

Te llevo a la gira europea, en marzo. Siento que fuiste figura contra Alemania y Marruecos. ¿Cómo viviste ambos partidos y qué rescatas de estos 180 minutos?

Contra Alemania, sobre todo el primer tiempo, la pasamos mal. Intentamos una líinea de cinco, donde Alemania nos dominó, nos empujó a nuestro arco. No tuvimos cómo llegar y obviamente es un equipo de gran nivel. Después en el segundo tiempo fuimos mejorando un poco. Uno se lleva una gran experiencia. Lo importante aquí es afianzar el grupo, que el comando técnico nos siga conociendo y llegar bien a las Eliminatorias. Después llegó Marruecos, una selección que estuvo en el último mundial y le hicimos un gran partido. Más allá de que no tuvimos mucho el balón, creo que tácticamente nos sentimos bien.

Quizá la deuda está en la parte ofensiva, pero ante estos rivales era previsible que no se llegara tanto. Luego en Madrid, estuvimos ante un equipo muy físico y táctico. Cuando la teníamos, ellos cortaban...

Todo el mundo vio que nos dominaron, pero es parte de. Hay que llevarnos lo mejor de esa experiencia, obviamente uno siempre quiere ganar y dejar el nombre de Perú en alto, pero ese tipo de partidos nos sirven mucho.

Te dijeron algo los del comando técnico de Orlando City, cuando les dijiste que la gira era contra Alemania y Marruecos...

Preguntaban con quiénes iban a ser los amistosos. Tengo a Facundo Torres que es de Uruguay, y justo iban a enfrentar a Japón y Corea. Me dijo: ‘Hermano, suerte’ (risas). Uno tiene que enfrentarse a ese tipo de selecciones para llegar bien a las Eliminatorias, que es durísima.

Hubo un espisodio que manchó la gira, que no nos gustó, que fue el día del banderazo. ¿Tienes una idea exacta de lo que pasó?

Ya habíamos hecho un banderazo antes, y vimos a toda la gente dentro del hotel. Entonces, decidimos -un día antes del partido (contra Marruecos)- acercarnos un poco más a la gente y después entrar. Cuando llegamos al medio, a ‘Yoshi’ lo comienza a empujar un policía. Muchos dicen que lo confundió con un hincha, pero era imposible si los únicos que estábamos en el medio éramos nosotros. ‘Yoshi’ le saca la mano y luego se le cae su bolsa de aseo. Y cuando se estaba agachando para recoger su bolsa, veo claramente que el policía se le estaba yendo encima y lo quería agredir; entonces, lo que hice fue poner el brazo para que no golpee a ‘Yoshi’. El policía se va contra mí, me agarra del cuello, comenzamos a forcejear y creo que eso a nivel mundial, para una selección, no es bien visto. Creo que si hubiese sido otra selección, Argentina, Brasil o Colombia, no pasaba eso, pero como era Perú, creo que ellos se confundieron y actuaron mal.

No quiero decir que nosotros no actuamos mal. Por defendernos, defender al compañero, quisimos separar y se vio mal. Y eso se pudo agrandar, porque a los minutos fuimos a cenar, y los policías querían subir al piso y llevarse a unos cuantos jugadores. El comando técnico habló conmigo, el presidente (Federación Peruana de Fútbol) también y estábamos viendo quién podía ir a dar unas declaraciones. Entonces, me ofrecí a dar algunas declaraciones para que ellos (policías) no suban. Porque si ellos subían, si iba a armar... no sé. Quizás algunos compañeros no querían ir, iban a forcejear. Se iba a generar otra pelea, otros agarrones y yo me ofrecí. Fui a dar las declaraciones, pero cuando fui me detuvieron y lo que pasó allí fue increíble.

Eso me llama la atención, porque cuando los policías ingresan al hotel ya de manera amenazante, parecía un operativo, se les había salido de las manos. Luego, me comentan que iban a ir a declarar... dije ya está. Pero no entendí este tema de la “detención” y que te quedes hasta las 4 o 5 am. Sé que te sentiste maltratado en la delegación...

Yo supuestamente fui a declarar lo que había pasado, pero prácticamente fui detenido. Me metieron a un calabozo, estuve horas en un calabozo solo, no dejaban entrar al presidente, a la delegación de la Federación que fue a acompañarme. Estuve en un calabozo las cinco horas. Entraban, me interrogaban... pasó otro episodio que prefiero no contarlo. Fue una noche muy dura y lo único que quería era salir y jugar al otro día.

¿Ese episodio fue una agresión?

No, no me agredieron. Hubo algo que vi que no me encajó, pero era algo contra mí.

¿Una especie de provocación?

Era algo de provocación, no directo de los policías, pero siento que mandaron a alguien para provocar. Luego todo quedó ahí, me preguntaron lógicamente si estaba bien, si tuve algún daño. Estuve esposado las cinco horas y todo quedó ahí.

Nos imaginamos cómo vivió todo eso tu familia...

Sí, porque cuando voy a hacer la declaración, me agarran los policías. Estuve incomunicado, me quitaron el celular y me imaginaba que salía en todos lados que yo había ido a dar la declaración y estaba detenido. Ya me imagino cómo habrá estado mi mamá, mi esposa. Mis hijos son chiquitos y no saben mucho, pero ya me imaginaba la preocupación de ellos. Quedó ahí, fue un acto equivocado y es un episodio que no quisiera volver a vivir.

¿Cómo se dio ese encuentro con Juan Reynoso, cuando le dices que querías jugar ante Marruecos?

Yo llegué como a las 5 de la mañana, me bañé, traté de descansar. Al otro día desperté a las 10 am, no recuerdo bien. No bajé a tomar desayuno porque quise descansar de largo y luego conversé con el ‘profe’ Juan. Me preguntó si podía tapar, por todo lo que había vivido. Yo me sentía bien y sentía que había descansado a pesar de lo que pasó. Lo único que yo quería era sacar esa rabia en el partido.

Te cambio de tema. La cinta de capitán para mí no tiene nombre, pero si Paolo Guerreo vuelve, ¿hay una entrega oficial de Pedro Gallese?

Primero que Paolo se está recuperando, está teniendo minutos y le está yendo bien. Me pone contento, a todo el grupo y a todo el país que buscan el regreso de Paolo. Después yo no tengo ningún problema que él sea el capitán. Hay muchos líderes en el grupo y si él viene, es para sumar.

Creo que Paolo aún nos puede dar un episodio feliz en las Eliminatorias...

Tiene experiencia, jerarquía, aceptación del grupo y ojalá que siga afianzándose en su club para que tenga la oportunidad de regresar (a la Selección Peruana).

¿Viste la nueva posición de Luis Advíncula en Boca Juniors?, que se cuide André Carrillo, ¿no?

Lo de Lucho me pone contento, porque hace unas semanas lo criticaban, como es en Argentina o en cualquier parte del mundo. Cuando uno es extranjero, siempre se le exige más. Ahora está en otra posición, hizo dos golazos con la zurda. No es casualidad, porque practica. Él dice que es de suerte pero no, él siempre es constante y practica. Por ahí que se cuide André, porque en cualquier momento le quita la posición (risas).

¿Te marcó así en algún entrenamiento?

A mí no me marcó. Tuvo sus ¡ufff! pero felizmente que no porque sino hasta ahorita me lo diría.

¿Hay una ‘espinita clavada’ con el fútbol argentino?

Incluso ahora que quedé libre, se habló un poco, pero uno está esperando algo concreto. La verdad, hubiese sido lindo si llegaba un club grande, pero si no están los papeles en la mesa de algo serio y concreto, yo no iba a ir a hablar.

Se viene Corea del Sur y Japón, en Asia. ¿Qué te contó Facundo Torres de los rivales?

Sí, estuvimos hablando y me dijo que la pasaron mal. Que Uruguay la pasó mal, que a los dos equipos le gusta tener mucho el balón, presionar. Por momentos lo pusieron en su arco; bueno, ellos encontraron el gol y cerraron el partido, como es Uruguay. Son selecciones importantes para nosotros. Lo importante es que son partidos para llegar bien a las Eliminatorias, darnos cuenta de los errores para corregirlos y llegar bien a la Eliminatoria que todo el mundo quiere estar al 100 %.

Siento que en las dos últimas Eliminatorias, nos costó el inicio. Quizás es un factor clave asegurar esa primera parte, para tener otro aire después...

Sí, nos costó al inicio meternos. La primera Eliminatoria de Ricardo (Gareca), nos costó mucho porque veías al grupo y muchos jugadores no tenían ni 20 o 30 partidos en la selección. Nos costó adaptarnos y había mucho gente nueva, incluyéndome. Después, la segunda Eliminatoria, veníamos con el Mundial y de hacer una buena Copa América (llegaron a la final). Veníamos un poco confiados y las primeras fechas nos pasaron por encima. Cuando nos dimos cuenta, dejamos el Mundial y la buena Copa América atrás, y comenzamos a ver el Perú de siempre, ordenardo, al Perú que jugaba y así llegamos hasta un repechaje.

Siento que es una obligación estar en el próximo Mundial...

Sí, es una obligación. Creo que hay que llegar a las últimas fechas entre los primeros para clasificar.

Su hogar está en La Victoria

Cómo está jugando Alianza Lima, ¿no? ¿Miras ese arco con cierta nostalgia?

Si no son todos los partidos, casi todos los partidos veo. Me pone feliz que a Alianza le vaya bien, que la liga esté con los dos grandes en la punta. Es bueno que Universitario también llene taquilla para seguir mejorando y que estén los dos peleando, pone el campeonato más interesante. Y ver que el arco de Alianza está muy seguro, a uno le da mucha tranquilidad. Obviamente, uno siempre quiere jugar, regresar, pero hoy en día Alianza tiene muy buenos arqueros.

Contra la Universidad César Vallejo, Christian Cueva tuvo muchos minutos y necesita ponerse a punto para ser el jugador importante que fue en las últimas dos Eliminatorias...

Sí, es importante que Christian sume minutos, que le den un poquito de cariño porque es un jugador que te puede dar cosas que otro no y qué bueno que tenga minutos, porque si le toca estar en la selección, lo hará de la mejor manera.





