Luego de ganar la Liga 1 Betsson 2023, José Carvallo se despidió de su querido Universitario de Deportes. Estuvo 13 temporadas en la institución merengue, disputó 339 partidos (el portero con más duelos jugados en la historia del club) y ganó dos títulos nacionales. A sus 37 años, fue pieza clave en la reciente campaña. Por ese motivo, su partida deja un vacío en el once crema. Luego de unas semanas de búsqueda, la directiva del cuadro estudiantil ha comenzado a negociar con el arquero argentino Diego ‘Ruso’ Rodríguez, quien terminó contrato con Godoy Cruz.

La ‘U’ es consciente de que necesita un guardameta con experiencia, que se adecúe rápido al equipo y pueda ser titular en la Copa Libertadores 2024 y el campeonato nacional. Por ese motivo, han buscado a deportistas que radican en el extranjero. Y se acaba de presentar una buena oportunidad: el portero de 34 años, titular en la ‘Tomba’ en la última temporada, quedó libre y buscaría probar una nueva experiencia fuera de Argentina.

El conjunto de Ate ha presentado una oferta formal por el ‘Ruso’. Eso sí, desde Argentina señalan que todavía no se llega a un acuerdo en el punto económico. En las próximas horas -o días- se verá si la operación prospera o no. Por ahora, el argentino es jugador libre y, además, ya no jugará con Godoy Cruz en el año tras caer eliminado en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional a manos de Platense el sábado pasado.

Cabe destacar que Diego Rodríguez ha sido titular indiscutible en la ‘Tomba’ en la campaña 2023. En la Liga Profesional Argentina jugó un total de 26 partidos, en los que fue titular y completó los noventa minutos. Mientras que en la Copa de la Liga, que se jugó en los últimos meses del año, jugó 16 partidos y también fue titular en todos. Con su presencia en el arco, el ‘Bodeguero’ quedó en la quinta posición de la tabla anual, por encima de Boca, Estudiantes y Racing.





Las movidas en Universitario en el mercado

Mientras se espera la decisión final de Jorge Fossati, el área deportiva continúa trabajando en la conformación del plantel para la temporada 2024, donde irán por el bicampeonato de la Liga 1 Betsson y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. Hasta la fecha, en Universitario de Deportes se han enfocado en renovar a los jugadores que serán parte de la columna vertebral del equipo para el próximo año.

De esta manera, Rodrigo Ureña, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Rivera, Marco Saravia y Diego Romero fueron los futbolistas que extendieron su vínculo contractual. Por otro lado, en cuanto a altas en la plantilla está Christopher Olivares, fichaje proveniente de Cusco FC, y Tiago Cantoro, quien estuvo prestado en el cuadro imperial durante el 2023.

Respecto a las bajas, José Carvallo, Emanuel Herrera y Alexander Succar (préstamo) cambiarán de equipo para el 2024. Del mismo modo, el caso de Luis Urruti sigue en incógnita hasta que se defina lo de Fossati, pues el uruguayo espera contar con él para el centenario. De momento, Manuel Barreto, director deportivo del club, espera completar entre cinco y seis contrataciones en este mercado de pases.





