Nicolás Córdova no dirigirá ante Sporting Cristal tras sufrir expulsión en clásico ante Alianza Lima

El primer clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima tuvo varios incidentes durante los 90 minutos que duró el partido. Uno de ellos fue la expulsión del DT crema, Nicolás Córdova , que fue suspendido dos fechas por lo que no estará presente en los encuentros ante Sport Boys y Sporting Cristal.

El director técnico de la ' U ' tuvo que abandonar el campo de juego a los 84 minutos del partido. Los motivos que provocaron la expulsión fueron el ingreso tardío al campo en el segundo tiempo y la invasión de cancha sin autorización.

Córdova cruzó el gramado para ir al camarín luego de su expulsión con lo que se expuso a que hinchas del equipo rival le lanzaran objetos.

“Por el ambiente que había en el estadio, faltando pocos minutos para terminar el partido, vi que era mejor no ir a las tribunas, después de los proyectiles que lanzaron a la cancha, no me parecía muy seguro tener que irme a la tribuna, por lo me pareció mejor cruzar la cancha para ir al camarín. Además, el juego estaba parado y no fue, bajo ningún punto de vista, una manera para provocar”, aclaró posteriormente Nicolás Córdova en conferencia de prensa.

Ante el acto de agresión de los hinchas blanquiazules hacia Córdova y Hohberg, Universitario confirmó que se encuentra recopilando videos y las pruebas oficiales que sirvan de sustento para pedir una dura sanción para el estadio de Alianza Lima.

Los hinchas de Alianza Lima opinaron tras el clásico. (Depor)

