El campeón Universitario de Deportes no esperará hasta la Navidad para abrir los regalos. Jorge Fossati antes de partir a vacaciones a Uruguay dejó su lista de refuerzos y prioridades a la administración crema: un atacante de jerarquía, un arquero que le haga competencia a Diego Romero teniendo en cuenta el año del Centenario en la Liga 1 y Copa Libertadores 2024, y un volante mixto que haga compañía a Rodrigo Ureña en la medular. Depor conoció que, mientras esperan que se resuelva la situación contractual de Raúl Ruidíaz, el atacante uruguayo Junior Arias, de 30 años, campeón con The Strongest fue ofrecido a tienda crema. Además, hay tres arqueros en agenda para suplir a José Carvallo: Guillermo Viscarra (The Strongest), Luis ‘Manotas’ Mejía (Racing de Uruguay) y Diego Melián (Alianza Atlético).

Sobre el '9′ que le haga competencia en ofensiva a Alex Valera con miras al Centenario es prioridad para el equipo de Ate. Raúl Ruidíaz sería el ideal; sin embargo, su regreso depende de temas contractuales, así que el plan 'b' está en marcha. Diversas hojas de vida llegan a diario a las oficinas de Universitario a través de correos electrónicos, Whatsapp y Telegram. Uno de los nombres que ha sido ofrecido es el del atacante uruguayo Junior Arias, de 30 años, recientemente campeón nacional con The Strongest de Bolivia. Junto al CV del 'Tanque' hay varios más, y su aprobación dependerá del técnico Jorge Fossati. TRES OPCIONES EN EL ARCO Cuando José Carvallo dejó los guantes de la 'U' a Diego Romero, el arquero suplente de 22 años con proyección que acabó la temporada 2023 atajando ocho partidos bajo la conducción del técnico Jorge Fossati, la preocupación fue contratar otro arquero experimentado bajo los tres palos para generarle competencia con mira al año del Centenario. Sin embargo, el 'Flaco' no se apresura en elegir al sucesor del reciente portero de la César Vallejo. Confía en las cualidades de Diego Romero, pero también es consciente que habrán dos campeonatos que requieren seguridad en búsqueda del bicampeonato y en pasar de la primera fase de la Copa Libertadores, objetivo inmediato. Hay tres nombres en agenda. Uno le hará competencia al 'Potro': Guillermo Viscarra (boliviano) de The Strongest, Luis 'Manotas' Mejía (panameño nacionalizado uruguayo) de Racing de Montevideo y Diego Melián de Alianza Atlético de Sullana. De conseguir su nacionalización peruano, el exarquero del Deportivo Municipal asomaría como primera opción. ESPERAN RESPUESTA POR YOTÚN Por otro lado, el volante Yoshimar Yotún no ha dejado de ser tendencia en redes sociales tras el interés formal de Universitario a través de Jean Ferrari. Es más, la disputa se trasladó hasta las plataforma digitales entre hinchas cremas y celestes, pero lo real en lo contractual es que todavía no hay respuesta por parte del entorno de volante de la selección. Depor conoció que Sporting Cristal todavía no iguala ni mejora la propuesta inicial de los merengues. 'Yoshi' pese a tener contrato vigente por todo el 2024 puede hacer uso de su cláusula de salida a cualquier equipo Liga 1 o exterior. LA 'PULGA' Y LA TRABA DE SU CONTRATO En tanto, la novela de Raúl Ruidíaz y su regreso a Universitario para el año del Centenario tiene más capítulos de lo imaginado. La principal traba adelantada por Depor es su contrato con Seattle Sounders por toda la temporada 2024. Si bien hay un cláusula de salida pese a querer jugar en otro equipo que no es franquicia de la MLS, el club también desea liberar su cupo de extranjero. Actualmente la 'Pulga' no es titular, y busca una salida, que es complicada para el jugador. Además de dejar el fútbol norteamericano dejará sin efecto su 'green card' (residencia permanente), sumado al nacimiento de su tercer hijo.

