¿Tienen algún proyecto para el 2024?

Hemos recibido varias propuestas de equipos de la Liga 1, pero no estamos apurados en coger a cualquier club, queremos uno serio y que trabaje un proyecto. ‘Chicho’ y su comando técnico han sido campeones nacionales, además de ganar un Torneo Clausura y otro Apertura y creo que si nosotros buscamos desesperadamente un equipo, no se apostaría tanto por un proyecto. Queremos un equipo serio en el que él pueda armar los planteles, no llegar a uno que ya esté armado.

¿Qué propuestas han recibido?

Han habido equipos de Lima y también de provincia. Hubo muchas llamadas cuando salió de Alianza Lima, pero él no podía porque ya había dirigido durante el Torneo Clausura. Ahora mismo hay un equipo que está buscándolo, pero creo que vamos a esperar un poco más. Creemos que más adelante pueden haber mejores opciones.

¿Solo recibieron llamadas de la Liga 1?

Hemos recibido llamadas de México, Chile y Uruguay para que vaya a dirigir, pero no se han podido realizar las operaciones, por diversos motivos. Pero, por eso mismo, no tenemos tanto apuro ahora mismo, sabemos que afuera también hay interés.

¿Qué hizo ‘Chicho’ Salas tras su salida de Alianza Lima?

Luego de eso programamos un cronograma de viajes para que vaya a ver fútbol y tenga acercamientos con otros clubes. Fue a la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, estuvo mucho tiempo en Brasil visitando clubes como Palmeiras o Sao Paulo, también hizo pasantías y seminarios preparándose aún más en su rubro . Mientras que no salga nada con algún equipo, continuaremos con visitas a clubes y también tenemos otro viaje planeado a Europa, principalmente España, donde va a rodearse con otros técnicos extranjeros. En general, todo su comando técnico viene capacitándose más, no por un tema de inexperiencia, pero sí porque tienes que estar al día con lo que pasa en el fútbol.

Tras su paso por Alianza Lima, ¿considera que está para dirigir un equipo grande?

Claro que sí, no tenemos dudas, sobre todo aquí en Perú. Es momento de apostar más por la gente peruana, el técnico peruano. De hecho, romper la racha de Copa Libertadores con Alianza Lima el año pasado en Paraguay a él le favoreció mucho en lo personal. Era tan grande el tema que se hablaba que, al conseguirlo, lo hizo contar con un logro personal importante.

¿Piensa en volver a realizar trabajo formativo?

Ahora estamos enfocados en equipos de primera división, pero si viene un equipo de afuera que tenga un crecimiento importante y quiera conseguir objetivos importantes como ascender a primera, creo que podría evaluarse. También cabe considerar que estuvo en el radar de la selección peruana sub 23. Sí, estuvo en carpeta y sostuvimos conversaciones, pero no llegó a concretarse.

¿Cómo le afectó el cierre del torneo de Alianza Lima?

Se vio afectado porque él también fue responsable de la campaña de Alianza Lima, formó parte del año y, como cualquier entrenador que es parte de un proyecto, se siente parte. Hubo un mea culpa del tiempo que estuvo, pese a que ganó el Torneo Apertura, porque el club no logró el objetivo final. A pesar de su salida siempre le deseó lo mejor a Alianza Lima, es el está muy identificado luego de haber sido campeón como jugador y entrenador. Es normal sentirse afectado.

Sobre todo por cómo se dio su salida...

Hablar de Alianza Lima ahora mismo no corresponde o sobre si fue justo o no, ya él lo habló en su momento. Lo que piense el hincha queda en el hincha y por parte de Guillermo siempre habrá un buen deseo hacia el club.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR