Del cuestionamiento al aplauso. Así podría resumirse el giro que ha tenido la figura de Manuel Barreto en Universitario de Deportes. Al inicio de la temporada, muchos hinchas no veían con buenos ojos su labor como directivo, especialmente por los fichajes que gestionó. Sin embargo, los resultados han hablado por sí solos. Hoy, tras asumir el mando como técnico interino, ha conseguido lo que parecía difícil: cambiar la percepción del hincha ‘crema’ con victorias clave tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2025. Tras el triunfo en Ecuador frente a Barcelona SC, Piero Alva no dudó en pronunciarse y celebró el notable cambio de imagen de ‘La Muñeca’, por quien se mostró visiblemente contento.

Alva, que conoce bien la interna del club, expresó su alegría por ver a Barreto superar un momento complicado. “Muy contento por Manuel Barreto, personalmente por el momento que estaba pasando, por las críticas injustas. Cómo es el fútbol que pasó de villano a prácticamente héroe nacional, estoy muy contento porque es un tipo que se juega la vida en cada proyecto que tiene en la institución. Han sido días difíciles para él y por suerte salió todo bien”, declaró en Radio Ovación.

En ese sentido, el exjugador de Universitario de Deportes no dudó en destacar la pasión con la que Barreto vive el fútbol, y recordó cómo aceptó con gusto acompañarlo en esta nueva etapa en el club. “Con Manuel tenemos una buena relación, lo que es, es ser técnico, que haga el trabajo de gerente deportivo, lo puede hacer, pero él es lo que siente. Cuando me dice para acompañarlo, yo ya había trabajado con él y yo lo he asistido, estoy orgulloso de haber hecho esto nuevamente”, señaló.

Alva también quiso dejar un mensaje para los más jóvenes, resaltando la importancia de mantener la humildad dentro del campo y fuera de él. “El correr es importante en el fútbol pero los chicos también deben entender que en el fútbol todos somos iguales y los resultados se pueden conseguir”, comentó con firmeza, dejando claro que el esfuerzo colectivo es lo que hace la diferencia en un equipo.

En cuanto al regreso de Jorge Fossati a Universitario, Alva fue claro al reconocer que la competencia interna será un reto interesante. “El profe Fossati tiene un gran problema, el que todo entrenador quiere tener, calidad y cantidad de jugadores, luego se debe ser lo más fino posible a la hora de gestionar y hacer un vínculo con el jugador, donde todos tendrán su momento en el fútbol”, opinó.

Este interinato, aunque breve, ha dejado enseñanzas valiosas para el exjugador y ahora entrenador de menores, quien retomará su trabajo en la formación de nuevos talentos. Con entusiasmo renovado, confesó: “Estoy con la Sub-18, vuelvo feliz a mi grupo de chicos, contento de volver a trabajar con ellos que es lo que me gusta hacer”, en una declaración que reafirma su compromiso con el futuro del club.

Así, entre elogios, reflexiones y nuevas metas, Piero Alva cerró esta etapa al lado de Manuel Barreto con satisfacción. En medio de la efervescencia por los buenos resultados de la ‘U’, sus palabras brindan una mirada más cercana al diíficil momento que atravesó ‘La Muñeca’, y al mismo tiempo refleja su propio deseo de seguir aportando desde donde más disfruta: la formación de jóvenes promesas.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Barcelona SC, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, por la décima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 27 abril, a partir de las 6:00 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguirlo en Depor.

