Piero Quispe tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025 . Lo renovó en marzo pasado, como una apuesta del club hacia una futura venta del jugador. Conforme pasó la temporada, el volante crema fue clave en la obtención del título nacional: su desempeño en el campo, su trascendencia en el juego y sus estadísticas confirman que está en su mejor momento. Por esa razón, en la premiación llevada a cabo en el Estadio Monumental, Quise no confirmó su continuidad en Universitario el próximo año; en su lugar, agradeció a los hinchas por haberlo apoyado durante la campaña. “Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y solo quiero agradecerle a toda la gente por tanto apoyo”, comentó.

Si bien no lo dijo explícitamente, el deseo de Piero es jugar en el exterior. Ya antes despertó el interés de algunos clubes de afuera, pero no llegó a concretarse ninguna opción. Hoy, una posible venta es más factible, porque el jugador confía en su talento y profesionalismo. No obstante, ¿es lo más recomendable? Según Tito Chumpitaz, descubridor de Quispe, debe aprovechar la oportunidad de emigrar. “Las oportunidades para un jugador peruano son difíciles. Creo que Piero está preparado para salir . A un jugador joven, con las posibilidades que tiene él, no se le puede truncar su carrera, porque su familia depende de él. Él necesita asegurar su futuro y el de ellos. En el fútbol nada está escrito, no se sabe lo que pueda pasar. Si tiene la oportunidad de irse, debe aprovecharla”, expresó a Depor.

Sin embargo, al frente está el proyecto de Universitario en su Centenario y Quispe forma parte de él. Los cremas fijaron como objetivo lograr el bicampeonato en su aniversario número 100, y renovaron a gran parte de su columna vertebral para el 2024. Williams Riveros, Rodrigo Ureña, Edison Flores y otros más se quedarán en el equipo y Piero cumple un papel importante aquí, porque es clave para alcanzar los objetivos. De hecho, el técnico Jorge Fossati sabe que es una posibilidad la salida del volante merengue, pero lo tiene en cuenta para su plantel del próximo año . El jugador tiene contrato y se basa en ello para tomarlo en cuenta.

Pero también el tema de la consolidación de un futbolista como él. Con 22 años y un ascenso notorio en su nivel de juego, que incluye su debut en las Eliminatorias con la selección peruana, quedarse en Universitario es una decisión sensata para tener continuidad y posteriormente dar el salto a una liga importante. Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, le dijo a Depor que su idea principal es que Piero pueda consolidarse en el equipo. “Como todo futbolista, tiene sus procesos. Yo soy de la idea de consolidación. Irte sin ser consolidado a ligas élite es mucho más complejo y estás propenso a que te regresen . Piero Quispe es un jugador que está en selección, tiene torneos internacionales y es campeón. Yo creo que ahora tiene que venir la consolidación y así demostrar su talento en el fútbol élite”, manifestó.

Como se sabe, la ‘U’ jugará el próximo año fase de grupos de Copa Libertadores y también defenderá su título de campeón nacional. Ambos torneos son vitrinas que le sirven a Piero para exponerse todavía más ante los ojos del mundo. Y con el nivel que viene mostrando, competir en un certamen exigente como la Libertadores será un plus para él. A eso también se suman los partidos amistosos, la Copa América y las Eliminatorias que disputará con la bicolor en 2024. Es decir, Quispe está ante la oportunidad de consolidar su juego; pero siempre observando al lado. Si llega una oferta tentadora, seguramente no dudará en decidir. Eso sí, Universitario debe ser prudente y observar casos similares como el de Bryan Reyna en Alianza Lima, quien pudo fichar por Gremio por una buena cantidad de dinero, pero finalmente no sucedió. En Matute apostaron por una venta a futuro que nunca se logró. Ojo con eso.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.