El hecho de que Enderson Moreira no haya tenido éxitos a nivel de Brasileirao, pero sí haya logrado tres ascensos en la Serie B brasileña, no lo convierte en un “técnico de segunda”, como comentan los hinchas más críticos de Sporting Cristal en redes. La comparación es inevitable tratándose de que será el sucesor de Tiago Nunes, su compatriota que se ganó el cariño del hincha en una temporada y, más allá de que no logró el campeonato y solo alcanzó la fase 2 de la Copa Libertadores 2024, dejó huella con su estilo de juego y personalidad. El pasado reciente de Moreira en Sport Recife no es el más expectante, es más, estuvo lleno de dolores de cabeza: puso su cargo a disposición en setiembre, malos resultados, peleas con la prensa e hinchas y finalmente fue despedido el pasado 18 de noviembre. “Hay que ver cómo afronta cuando las cosas salen mal. No gestionó bien las crisis en Bahia ni Sport Recife, sus dos últimos trabajos”, nos dice Lucas Loos, periodista TV Globo en Recife, y quien siguió de cerca la reciente campaña del ahora entrenador celeste. ¿Es el indicado para el proyecto del 2024?

“Me gusta el estilo de Enderson (Moreira). Hizo un trabajo fantástico con Botafogo, el nuevo equipo de Tiago Nunes, cuando ganó la Serie B en 2021. Creo que puede hacerlo bien en Perú”, agrega Loos, quien es uno de los periodistas brasileños que mejor conoce a Moreira. Un técnico (52 años) que hizo toda su carrera en Brasil y que tendrá su primera experiencia en el exterior a los 52 años. Conocido en Brasil como el ‘rey de los ascensos’, pues como dijimos, conquistó tres veces la Serie B (Segunda división), lo que podría decirse es la parte más brillante de su currículum. Otro dato es que fue tres veces campeón del Campeonato Goiano con Goiás. La mayor parte de su carrera fue en el ascenso, pero también estuvo al mando de grandes como Santos y Fluminense, sin embargo, no tuvo éxito. “Llegó muy bien valorado este año a Sport Recife, precisamente por su historial de éxitos en la Serie B. Pero en 2022 (en Bahia) y en este año su trabajo colapsó a mitad de la temporada”, nos dice Loos. Las estadísticas corroboran tal apreciación: al mando de Moreira, Sport Recife apenas ganó tres de sus últimos 15 partidos antes de ser cesado, y tras realizar una buena primera mitad de año (fue campeón del Torneo Pernambucano), dejó al club sin chances de ascenso al Brasileirao 2024. “En 2022 fue despedido de Bahia. Y este año, en Sport Recife, presentó su renuncia en setiembre por la crisis de resultados, pero la dirección deportiva no la aceptó. El equipo siguió jugando mal hasta que llegó el partido contra Vitória (caída 1-0) el sábado pasado y lo despidieron”, agregó. Uno de sus mejores años como entrenador fue en 2021, coincidentemente, cuando también padeció un grave problema de salud. Empezó aquel año sin trabajo. Firmó con Fortaleza a mediados de enero, fue despedido en abril y al mes sufrió un infarto, según Loos, también producto de la tensión que vivía por la crisis de resultados. En julio, se hizo cargo del Botafogo, que se ubicaba en el puesto 14 de la tabla (Serie B) y terminó llevando al equipo al Brasileirao, algo que parecía improbable. “Pensé que nunca más volvería a dirigir”, dijo Moreira en el marco de ese título. El palmarés de Enderson Moreira Competición Equipo Año Torneo Goiano (x3) Goiás 2012, 2013, 2016 Serie B Goiás 2012 Serie B América Mineiro 2017 Serie B Botafogo 2021 Torneo Pernambucano Sport Recife 2023 ¿Un técnico con poca paciencia? “En Sport Recife, Moreira siempre tuvo la perspectiva de ser un entrenador que abrazaba a los jugadores y esto molestó muchísimo a la afición. Muchas veces daba prioridad a los más experimentados por respeto a la jerarquía de la plantilla, pero sacaba del campo a los más jóvenes que eran mejores”, apunta Camila Alves, periodista brasileña de Globo, que cubre la actual campaña de Sport Recife en la Serie B. Este hecho, y sumado a los malos resultados, ocasionó que Moreira tuviera encontronazos con la prensa e hinchas. “Termina teniendo problemas cuando es impulsivo. Tuvo discusiones con la afición, sobre todo luego del duelo ante Criciúma (ahí puso su cargo a disposición) en setiembre. Pero en el final de su era, cuando las cosas empezaron a ir muy mal, bajó el tono y se disculpó”, dice Loos. “Durante este período, parte de la afición ya estaba descontenta con él por falta de repertorio, las alternativas que buscaba siempre se basaban en la misma formación del once, reemplazando jugadores por otros de similares características. El hincha y la prensa exigían más variedad. Los problemas realmente comenzaron cuando Enderson y Sport empezaron a perder jugadores y no los reemplazaron con refuerzos adecuados. A veces tenía una postura ligeramente defensiva en algunas ruedas de prensa, pero para situaciones puntuales”, agrega Alves. 🎥| Enderson Moreira y sus primeras palabras para toda la hinchada celeste. 💪



¡Bienvenido, 'profe'!#FuerzaCristal pic.twitter.com/eDGAOpPxHv — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 24, 2023 Juego directo, vértigo y extremos En lo que respecta al estilo de juego, Moreira es no es muy lejano a la idea de Nunes, un técnico que no tenía miedo a arriesgar y que siempre priorizaba atacar con el 4-3-3 como esquema base. “He visto a Enderson con diferentes formas de jugar, pero en Sport era un estilo más ofensivo y rápido en los extremos del campo. Normalmente juega con un 4-3-3″, apunta Alves. Loos también afirma que ve similitudes en los estilos de Nunes y Moreira, algo que a su criterio puede ser provechoso para que Cristal no pierda la esencia que ganó con el DT saliente. “Había dos estilos de juego con él. El de la primera parte del año con Sport, ganador y de buen fútbol, fue más directo. Después el equipo sucumbió y no tenía realmente un modelo. Era un equipo que encajaba goles al principio y luego intentaba recuperarse de derrotas. La formación era siempre la misma: tres hombres en el centro del campo, tres arriba, jugando con las bandas abiertas”, finalizó. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Físico, con posesión y muy ofensivo: así será el Alianza de Alejandro Restrepo en el 2024

Benjamín Romero: “Restrepo es un técnico muy estudioso, preparado, un ganador”

Arley Rodríguez: “Restrepo tiene el buen fútbol que Alianza necesita, yo volvería si me lo pide”

La vida después de Reynoso: cuatro perfiles que podrían adaptarse a la Selección Peruana