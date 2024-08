Luego de ganar el clásico ante Alianza Lima en la fecha pasada en el Monumental, Universitario de Deportes llegó a Arequipa con el objetivo de sacar los tres puntos y ponerse líderes del Torneo Clausura; no obstante, los cremas no estuvieron efectivos de cara al arco y cayeron 1-0 frente a Melgar -con un tanto de Leonel Galeano a los 66 minutos- en el estadio de la UNSA. Un detalle no menor es que el cuadro de Marco Valencia estuvo con un jugador menos en la última media hora (Horacio Orzán miró la roja). Este resultado deja al equipo de Fabián Bustos con siete puntos y en el quinto lugar de la tabla de posiciones, mientras que los arequipeños -con nueve unidades- tomaron la punta, junto a ADT y los blanquiazules. Los de Ate recibirán a UTC de Cajamarca el próximo domingo 4 de agosto con obligación de sacar el triunfo y volver a tomar oxígeno en la Liga 1.

Equipo que gana no se toca, pareció decir Fabián Bustos en este encuentro. El técnico argentino solo hizo la variante obligada del portero Diego Romero por el lesionado Sebastián Britos y el resto del equipo fue el mismo que venció a los blanquiazules el pasado viernes. Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto fueron los centrales; Andy Polo por derecha y Nelson Cabanillas por izquierda ocuparon los carriles; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha estuvieron en el mediocampo; mientras que Edison Flores y Álex Valera formaron nuevamente la dupla ofensiva.

El UNOXUNO de Universitario vs. Melgar

Diego Romero (7): fue el principal responsable por el que Melgar no anotó más goles en el partido. Respondió de la mejor manera cada vez que fue requerido y no hizo extrañar a Sebastián Britos. Poco pudo hacer para evitar el tanto ‘dominó'.

Aldo Corzo (6): Se mantuvo ordenado y aunque tuvo algunas jugadas donde se complicó en salida, siempre pudo recuperarse y evitar cualquier acción de peligro en contra de su portería.

Williams Riveros (6): siempre estuvo atento y cortó los ataques de Melgar. Cumplió un buen partido en el fondo crema.

Matías Di Benedetto (4): le ganaron la espalda en el gol y pudo hacer un poco más para evitar que Galeano pueda cabecear con tanta facilidad. Su nivel ha decaído en los últimos partidos.

Rodrigo Ureña (5): el más claro de la ‘U’ en el primer tiempo, pero en la segunda mitad no tuvo la misma precisión. El chileno organizó el equipo desde el mediocampo y casi siempre estuvo bien ubicado para cortar los avances de Melgar. Sobre el final del encuentro falló varios pases, por lo que fue sutituido por Ancajima.

Andy Polo (4): tal vez haya sido su partido más bajo en el año. Después de tener un primer semestre impresionante, siendo la figura del conjunto crema, el extremo no ha podido sostener su rendimiento en el Apertura y ante Melgar no fue la excepción. Estuvo impreciso por el sector derecho y sus participaciones no generaron situaciones de peligro.

Martín Pérez Guedes (5): si bien no hizo su mejor partido, siempre hace un buen trabajo en la volante. Ayuda siempre en la recuperación, cubre a sus compañeros y siempre llega a zona de ataque para asociarse; sin embargo, nuevamente no estuvo bien en la definición. Tal y como sucedió ante Atlético Grau y Alianza Lima, el futbolista perdió ocasiones importantes. Dejó su lugar por el ‘Tunche’ Rivera.

Jairo Concha (5): no fue el jugador que brilló en el clásico ante Alianza Lima, pero estuvo participativo por momentos. Filtró buenos pases que sus compañeros no supieron aprovechar. Dejó su lugar por Calcaterra en la segunda mitad.

Nelson Cabanillas (5): fue de más a menos. Estuvo claro en salida y generó algunas situaciones por su sector en el primer tiempo. Con el transcurrir de los minutos su rendimiento cayó y le costó tomar sus marcas. En el gol también pudo hacer más para salir a presionar el cabezazo de Galeano. Aún necesita mejorar en lo físico.

Edison Flores (5): buscó espacios y tuvo que replegarse en muchas ocasiones para asociarse con sus compañeros, pero no estuvo claro de cara al arco.

Álex Valera (5): tuvo el gol del empate, pero fue anulado por un empujón justo antes de anotar el tanto. El delantero siempre crea sus ocasiones, se mueve por todo el frente de ataque, pero esta vez no tuvo fortuna.

Los recambios:

José Rivera (4): entró para darle mayor volumen ofensivo al equipo cuando Melgar se quedó con 10 jugadores, pero no trascendió en el partido. No encontró espacios para generar situaciones de gol.

Segundo Portocarrero (4): tuvo los últimos 15 minutos del encuentro para aprovechar su velocidad por la banda izquierda. Intentó llegar hasta el fondo en un par de ocasiones, pero sus centros no estuvieron acertados.

Horacio Calcaterra (3): otro que no viene teniendo buenos partidos cada vez que ingresa. Ante Atlético Grau salió expulsado y cumplió la fecha de suspensión frente a Alianza Lima. Hoy tampoco estuvo claro con la pelota.

Gabriel Costa (4): tampoco fue solución cuando entró. El ‘Gabi’ intentó ser participativo pero perdió algunas pelotas y tampoco encontró espacios para avanzar.

Hugo Ancajima (-): ingresó sobre los descuentos, no tuvo participación.





