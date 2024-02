Actualmente, el delantero argentino lleva un gol de penal en tres partidos jugados con Universitario de Deportes. Ante Atlético Grau y en el primer clásico del fútbol peruano, Diego Dorregaray no anotó pero sí dejó la piel en la cancha. Por ejemplo, trató de ‘sacarle el jugo’ a su 1.87 m. y se impuso en los balones aéreos. Incluso, hace unos días llegó a decir lo siguiente: “No me voy a alocar, estoy tranquilo. Sé que volveré a anotar como sucedió en mi debut”.

Sin duda, este sábado ante Melgar FBC -partido a desarrollarse en el estadio Monumental-, Diego Dorregaray mostrará todo lo ensayado en beneficio del equipo de Bustos. Hasta el momento, el ‘9′ argentino registra 233′ y tres compromisos de titular. Además, tres remates, un 68 % de pases completados, siete duelos ganados (efectividad del 73 % cuando fue a las divididas por arriba) y recibió tres faltas.

La única duda: ¿Ureña o Murrugarra?

Hasta el momento, la única novedad es el regreso al once de Rodrigo Ureña; sin embargo, si la Comisión Disciplinaria de la FePF otorga una nueva sanción al chileno, el técnico Fabián Bustos apelará a Jorge Murrugarra de buen partido en el último clásico. De lo contrario, vuelve el ‘mapocho’. Hoy, el entrenador argentino confirmará su once para ante Melgar. Por ahora, el equipo sería con: llega con un duro golpe. El conjunto arequipeño fue eliminado de la fase 1 de la Copa Libertadores (no pudo con Aurora de Bolivia).

Hasta el momento, la única novedad es el regreso al once de Rodrigo Ureña; sin embargo, si la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) otorga una nueva sanción al chileno ( ver aquí todos los detalles ), el estratega Fabián Bustos apelará a Jorge Murrugarra, quien realizó una buena presentación en el clásico. Entonces, la pizarra estaría diseñada de la siguiente manera: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Andy Polo, Segundo Portocarrero, Christofer Gonzales, Jairo Concha; Edison Flores y Diego Dorregaray.

La voz de mando de Sebastián Britos

Dicen que todo equipo se arma de atrás para adelante, y en Ate parece que dicha frase la siguen al pie de la letra. Una de las tareas para esta temporada, fue sostener la línea de tres que fue una muralla en el 2023, el año del título. Pero no solo resaltan los Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en esa misión, sino también el uruguayo Sebastián Britos. El ‘1′ -tras el buen clásico que jugó frente a Alianza Lima- se dio una pausa para hablar del presente crema y de lo fundamental de proyectar seguridad en sus compañeros. “Es importante que el arquero sea líder, que tenga una presencia importante dentro del equipo y en la cancha”, dijo en TV Perú.

Con relación al choque ante Melgar -equipo que registra tres puntos tras vencer a Alianza Atlético de Sullana-, el charrúa sostuvo que “sabemos que el camino es largo y tenemos mucho por recorrer; hay que mantener los pies en la tierra, pues el fin de semana hay un partido importante”.

Por otro lado, la Liga 1 Te Apuesto 2024 ya dio a conocer la programación de la sexta fecha del Torneo Apertura. El club merengue recibirá la visita del Sport Huancayo, el próximo viernes 1 de marzo en el estadio Monumental (8:30 pm). Ojo, el ‘Rojo Matador’ es otro de los clubes que están en lo más alto del certamen, con nueve unidades.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de vencer a Alianza Lima por 1-0, Universitario volverá a tener actividad la este fin de semana cuando reciba a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este sábado 17 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming a través de Movistar TV App.

Posteriormente, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán una complicada vista Cajabamba para enfrentar a UTC por la fecha 5. Este encuentro está programado para el sábado 24 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming vía Liga 1 Play.





