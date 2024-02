Llegaste a los 100 partidos con Boca y eres muy querido por la hinchada, ¿cómo te sientes?

Bien, bien. Creo que. Tranquilo. Siempre es lindo recibir el cariño de la gente de un equipo tan grande como es Boca. Como te digo, aquí me ha pasado de todo. También tuve un momento en el que no la pasé bien, pero la gente igual me bancaba porque eso es lo que tiene la hinchada de Boca. Así que nada, creo que ahora estoy en un buen momento y tengo que mantenerla.

¿Fue el mejor año de tu carrera el 2023 por todo el camino recorrido?

No, yo creo que fue un buen año. No puedo decir que fue el mejor año porque no hubiera pasado otras cosas que quizás hubieran redondeado un gran año, como que la selección esté mucho mejor en la clasificación, de haber ganado la Copa Libertadores , haber ganado otro campeonato con Boca creo que ahí sí hubiera sido un gran año. En lo personal tuve buenas actuaciones y creo que eso me hace sentir tranquilo.

A nivel individual el check es positivo...

Sí, creo que sí, pero este deporte es colectivo, no es un deporte individual, sino hay que jugar otro deporte. Creo que en el fútbol siempre se ve más lo grupal que lo individual. Así, en lo colectivo las cosas no salieron tan bien, pero a nivel personal creo que sí lo tuve.

Vi una entrevista a Román Riquelme donde se refería al racismo, el cual no entiende mucho y dice que si no pasara todos estos actos que se ven en el mundo, en la cancha te cantarían “negro, negro” con cariño...

La gran mayoría de nosotros los negros sabemos perfectamente cuando te dicen negro de mala manera o de buena manera. Uno distingue rápidamente. No tengo ningún problema que me digan negro, porque yo sé que soy negro y estoy orgulloso de ser negro. No tengo ningún problema.

Se te ve contento en Boca...

Yo, como siempre lo he dicho, estoy muy contento acá. La verdad que desde que llegué me trataron muy bien. Entonces creo que uno siempre está contento donde lo tratan bien.

Más allá de los objetivos planteados con Boca, seguramente te tiene dando vueltas el tema de la selección, ¿qué crees que pasó con el comando técnico anterior? ¿hay un análisis?

No, tanto como análisis en sí no. Creo que se trabajaba muy bien, pero lamentablemente los resultados no se dieron y este deporte es de resultados. Nos vamos con mucha bronca porque Juan (Reynoso) es un entrenador peruano y que no le salgan las cosas como como todos pensábamos que le iba a salir nos molestó bastante. Pero bueno, ahora lamentablemente ya no está. Ahora hay un comando técnico nuevo y tenemos que empezar a que las cosas empiecen a funcionar porque cada vez nos queda menos tiempo.

Luis Advíncula y su objetivo con la selección peruana

¿Te ha llamado Jorge Fossati?

No he tenido la posibilidad de hablar con el entrenador.

Fossati quiere aprovechar la fecha FIFA para tener a todo el equipo la mayor cantidad de días juntos...

Es un proceso nuevo, un comando técnico nuevo. Creo que nadie tiene su presencia en la selección asegurada, veremos si el entrenador nos llama y nada, ir a trabajar. Y como lo dije anteriormente, creo que cada vez tenemos menos margen de error.

Se descartaron los amistosos con Italia y Guatemala que no estaban firmados, ahora jugarán contra Nicaragua y República Dominicana, ¿qué opinas?

Creo que el técnico quiere ver a los jugadores, quiere trabajar. Yo creo que nadie puede minimizar a los rivales que tenemos y menos por el puesto en el que ahora estamos en la tabla. Van a ser rivales que van a complicarnos. Van a venir a hacernos partido.

Fossati acostumbra a jugar con una línea de tres y seguramente estarás a disposición como extremo derecho. ¿El jugador piensa en el sistema que va a usar su nuevo DT para ver dónde puede ser útil?

No, yo creo que el jugador no piensa en eso. El jugador piensa en jugar en donde te pongan, tratar de rendir de la mejor manera porque el que se va a beneficiar es Perú.

Y sientes que en las Eliminatorias, es decir ese cupo para el Mundial, se va a jugar en este famoso cuadrangular con Paraguay, Bolivia y Chile, o hay que comenzar a sumar y meterse más arriba...

Yo creo que en el momento que estamos no podemos pensar en eso. Tenemos que pensar en sumar la mayor cantidad de puntos y después se verá. Tenemos que volver a las raíces y a la base de ir partido a partido . No ponernos a pensar que si nos metemos terceros o cuartos clasificamos. Tenemos que pensar en ir sumando la mayor cantidad de puntos porque hemos perdido muchísimos puntos. Entonces, lo único que hay que pensar es en sumar y a rendir de la mejor manera.

Luis Advíncula sobre Ricardo Gareca

¿Cómo tomas la llegada de Ricardo Gareca a Chile?

Creo que siempre hay que desearle lo mejor al ‘profe’. El ‘profe’ tanto a nosotros como a Perú le hizo muy bien y creo que sería un tonto por decirlo así, que le desee el mal. Estaría mal de la cabeza. Yo creo que él es un profesional. Queramos o no, este es un trabajo. Tenemos que dejar muchas veces los sentimientos de lado. Así que desearle lo mejor, que le vaya muy bien, solo contra nosotros que no le vaya bien.

Vas a ir a saludarlo, a Gareca y a su cuerpo técnico, cuando lo enfrentes...

Obviamente. Estuvimos con el profe muchísimo tiempo. Creo que tanto él como como nosotros nos conocemos muy bien. Obviamente el respeto y el cariño y siempre va a estar. Es imposible que lo tengamos del otro lado y que no vaya a saludarlo porque a nosotros nos dio mucho.

La gente es libre de opinar, pero muchos hablan de traición por dirigir a Chile...

Cada quien es libre de pensar como quiere. Y eso abunda en el Perú. Muchos creen que son dueños de la verdad, pero como te repito, esto es un trabajo. El ‘profe’ Gareca nos dio muchas alegrías, tanto a nosotros como como a ellos y cuando él vuelva al Perú, creo que va a ver un clima de respeto absoluto.

Hay varios jugadores de la selección que han vuelto a la Liga 1 Te Apuesto, ¿viste el clásico del fútbol peruano? ¿se te vincula por ahí con Alianza Lima?

No vi todo el clásico. Solo partes. Ahora, creo que en la entrevista pasada que hice otra vez lo dejé muy en claro que yo de chico sí fui simpatizante de Alianza, pero llegué a una institución que me dio todo y por eso me volví hincha y soy hincha de ese equipo (Sporting Cristal) . Vengo siguiendo la Liga 1 porque tengo muchos amigos jugando ahí y creo que eso es bueno, porque le dan un plus al torneo. Si bien hay otros temas que escapan, que no da para hablarlo. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren porque el bien también del fútbol peruano. Hay muchos compañeros que también están sin trabajo por todo lo que está pasando (límite de inscripción de jugadores), pero creo que la Liga 1 tiene que ir mejorando cada vez más. Y si vienen más jugadores de jerarquía va a ser mejor.

Luis Advíncula ve favorito a Sporting Cristal

Y Sporting Cristal ha empezado bien esta temporada, ¿qué te cuenta ‘Yoshi’?

Sí la verdad es que los estoy siguiendo más. Me gusta ver a mi compadre (Yoshimar Yotún). Está un poco jodido (por la lesión), pero creo que el equipo está jugando muy bien. bien. Cienciano también jugó bien. Ese partido sí lo vi. Fue un buen partido. Creo que tanto Cristal como la ‘U’ y Alianza, sin desmerecer a los otros equipos, creo que van a pelear el título. Son los tres equipos que han empezado muy bien.

¿Enfrentaste a Martín Cauteruccio en Argentina?

Sí, sí, claro. Acá lo enfrenté, en este fútbol, que entrecomilles, yo digo siempre así, es un poco más competitivo jugaba bien y hacía goles. Así, sabía que en el fútbol peruano, que a veces tiene un poquito más de licencias, le iba a ir bien. Entonces ahora no me sorprende que esté en ese buen momento y espero que lo alargue por el bien de la gente de Cristal.

Christian Cueva ya se va a operar de la rodilla...

Todo el mundo sabe de la calidad del ‘Cholo’. Eso creo que está por descontado, a nosotros no nos sobran este tipo de jugadores, y menos de esa calidad. En lo personal creo que ha perdido mucho tiempo. Espero que se opere rápido y lo más pronto posible. Muchos ya lo han retirado y tiene 32 años y creo que si se recupera y se pone bien, como siempre lo ha hecho para la selección, va a sumar mucho.

¿Qué opinas del momento de Piero Quispe en Pumas?

Contento porque creo que siempre cuando le va bien a un peruano en el extranjero, uno se pone contento porque sabe lo difícil que es. Muchos creen que es muy fácil y que al menos hablen medio bien de ti es muy difícil. Hablé la otra vez con él y también está con mi amigo el ‘Toto’ (Eduardo Salvio), quien lo está apadrinando.

Volviendo a la selección, creo que el grupo está, solamente hay que encontrar el resultado y esa alegría...

Yo creo que eso, recuperar la alegría de volver a jugar. Hemos estado muy pendientes del resultado, que las cosas nos estaban saliendo muy bien y creo que perdimos eso. Ahora hay un comando técnico nuevo, viene con otras ideas, entonces ahora nos queda adaptarnos a ellos y, y como te digo, empezar a sumar porque ya el tiempo se nos acaba.





