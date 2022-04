El reciente clásico decidió el futuro de Álvaro Gutiérrez, hasta entonces técnico de Universitario. Ese 4-1 que le propició Alianza Lima fue determinante para su salida. Con la partida del uruguayo ya son seis los técnicos que dejan la Liga 1 en apenas diez fechas. Apenas duró 66 días en el cargo.

A inicio de año, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) publicó un ranking sobre los campeonatos de clubes a nivel mundial. La Liga 1 fue considerada en la posición 65, que la colocó como la peor en Sudamérica. Una estadística que podría explicarse, entre otros factores, por la poca continuidad que se les da con los entrenadores. Dura realidad que se repite año tras año, siendo seis los estrategas que han dejado su cargo a lo largo de esta temporada.

Desfile de entrenadores

‘Guti’ sumó su nombre a la lista que integran: Walter Fiori (Sport Boys), Jahir Butrón (Carlos Stein), Ytalo Manzo (Sport Boys), Enrique Meza jr. (Carlos Mannucci) y Gregorio Pérez (Universitario). De este grupo, solo ‘Goyo’ no continuó por un tema netamente de salud. El resto se fue porque los resultados no los acompañaron.

Tomando en cuenta esta temporada, ya que varios venían con contrato desde el campeonato pasado, Butrón es el que más tiempo estuvo dirigiendo (97 días). Hasta el momento, el promedio de estadía es de 58 días. Asimismo, en cuatro meses y medio, Sport Boys y Universitario ha cambiado dos veces de DT. ¡Y solo van diez fechas!

Entrenador Club Días en el cargo Jahir Butrón Carlos Stein 97 días Álvaro Gutiérrez Universitario 72 días Enrique Meza Jr. Mannucci 65 días Ytalo Manzo Sport Boys 56 días Walter Fiori Sport Boys 38 días Gregorio Pérez Universitario 21 días

¿Los motivos?

Con casi 25 años dirigiendo en la élite del balompié peruano, Teddy Cardama afirma que esta problemática no abarca nacionalidades. Señala como principales responsables a las personas encargadas de tomar la decisiones deportivas de los clubes.

“Esto sucede porque los directivos saben muy poco del tema (fútbol). Se dejan llevar de las situaciones que tienen que ver directamente con los resultados. Están en su derecho, pero eso no quiere decir que tengan razón. Generalmente los dirigentes de acá no son de oficio, en otros países se preparan para estos cargos. En Perú, hasta los mecenas terminan siendo directivos importantes y toman decisiones, muchas veces, desde un lado familiar. No a través de un análisis profundo y lo que significa el desarrollo de un proyecto”, le dijo a Depor.

En ese sentido, añadió que “no solamente tiene que ver con la parte dirigencial. Los entrenadores también debemos estar preparados para llevar a cabo una planificación de manera correcta, hacer que un proyecto vaya de la mano con lo que una institución propone como filosofía. Pero con esto último ocurre un problema. Son muy pocas las instituciones que habitan en nuestro balompié. Así es complicado”.

La última experiencia de Teddy Cardama por Liga 1 duró 7 meses y fue en Sport Boys, Hoy dirige a Juan Aurich en la Liga 2. (Foto: @sportboys)

Uno de un millón

Algo inaudito pasó en nuestro balompié entre 2018 y 2021. Aunque parezca increíble creerlo un director técnico permaneció en su puesto durante ese lapso de tiempo. Se trata de Ronny Revollar y su paso por Alianza Universidad. Después de llevar al conjunto de Huánuco a la máxima división, no fue removido hasta tres años y nueve meses después. Incluso llegó a situarse como el cuarto estratega sudamericano con más tiempo en su cargo.

ENTRENADORES de SUDAMÉRICA con más tiempo en sus cargos.



Marcelo Gallardo | River Plate 🇦🇷

Renato Gaúcho | Gremio 🇧🇷

Noel Sanvicente | Caracas FC 🇻🇪

Pablo Repetto | LDU 🇪🇨

RONNY REVOLLAR | ALIANZA UDH 🇵🇪

Pool Gavilánez | Guayaquil City 🇪🇨



¡FELICIDADES @AlianzaUDH! 👏🏻 pic.twitter.com/rNiKR5fFV1 — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) March 25, 2021

En conversación con este medio, el profesional de 46 años explicó cuáles fueron las factores para que la relación entre su persona y el cuadro universitario mantenga un vínculo fuera de lo común para el medio nacional.

“El principal factor fue que fui muy sincero con la directiva al explicarles que los proyectos toman algún tiempo en funcionar. Además, mientras el proyecto empezaba a andar, estuve viendo otras cosas, como armar toda la fuerza base de menores, tener equipos juveniles y competir con dos clubes (sucursales de UDH) en la Copa Perú. Entonces se dio un tema mutuo, ellos confiaron en mi, y yo les devolví la confianza con trabajo, mostrando resultados a mediano plazo, uno de los más importantes fue el ascenso a Liga 1″, precisó.

En la cola del continente

Según el Observatorio del Fútbol CIES, el campeonato de primera división peruano (Liga 1) es último en Sudamérica, con respecto al tiempo de duración de los entrenadores en el banquillo. El tiempo promedio de un estratega en nuestro país es de 76 días.

Muy lejos de los 345 días que registra la División de Honor de Paraguay, líder en esta estadística. Donde destaca Francisco Arce, quien dirige a Cerro Porteño desde la temporada 2020. Cabe precisar que el ‘Chiqui’ estuvo al mando del conjunto guaraní cuando enfrentaron a Universitario en la Copa Libertadores 2020. A través del tiempo él se mantuvo en su cargo, mientras que en tienda crema se cambió de DT hasta en cuatro oportunidades.

El caso más representativo del balompié sudamericano es el de Marcelo Gallardo. Desde junio del 2014 es el encargado de llevar las riendas de River Plate. Se mantiene en la primera posición del continente y se ubica en el vigesimoquinta posición a nivel global. Un periodo extenso y lleno de éxitos (13 títulos). Un ejemplo a tener cuenta.

Liga Duración Liga Pro (Ecuador) 354 días División de Honor (Paraguay) 354 días Primera División (Uruguay) 248 días Primera División (Venezuela) 228 días Primera A (Colombia) 200 días Superliga (Argentina) 160 días Brasileirao (Brasil) 120 días Primera División (Chile) 96 días Primera División (Bolivia) 95 días Liga 1 (Perú) 76 días

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.