Cuando todo parecía que sería una fiesta para Universitario de Deportes y sus hinchas, donde presentaron a su plantel principal para la temporada 2024 en la ‘Noche Crema’ (el cuadro de Bustos igualó 1-1 frente a Coquimbo Unido de Chile), durante las últimas horas el tono de la noticia cambió radicalmente y pasó del ámbito deportivo al policial. Sucede que, en la previa del evento, un gran grupo de barristas generaron destrozos en las calles aledañas al Estadio Monumental, pasando por La Molina hasta llegar a Ate.

Esto, evidentemente, consternó a los vecinos de dichos distritos y según los reportes de diversos canales televisivos (América TV, Latina y Panamericana), muchas de estas personas fueron víctimas de robos en sus propias viviendas. “Una turba de hinchas de la ‘U’ tomó nuestras calles. La caseta estaba vacía. No había policía ni serenazgo. Han entrado a una tienda, se han robado una bicicleta, el tacho de basura, han roto las lunas de la tienda y de varios vecinos. Han pintarrajeado toda la urbanización”, señaló uno de los afectados a RPP Noticias.

A raíz de esto y varias denuncias de los ciudadanos que viven en las zonas afectadas, Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales oficiales para dar a conocer su postura. Según se puede leer en el mensaje, rechazan cualquier acto de violencia y demandaron que se viva un clima de paz cuando suceden este tipo de hechos ligados al deporte. Asimismo, explicaron cuál fue el plan de seguridad que elaboraron junto a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Como institución deportiva rechazamos cualquier acto de violencia y demandamos siempre un clima de paz en el deporte y en todo ámbito de la sociedad. Cumplimos a cabalidad con todos los requisitos que solicitan las autoridades para el desarrollo de los eventos deportivos. Elaborarnos un plan de seguridad, que a su vez, es aprobado por la Policía Nacional del Perú y que abarca una zona de influencia alrededor de los 500 metros del perímetro del estadio”, señaló el cuadro de Ate.

Del mismo modo, se comprometieron a colaborar con las diversas autoridades para evitar que se repitan los hechos del sábado. “La violencia en las calles asociada a los eventos deportivos es un problema social que exige el compromiso conjunto de todos los actores involucrados. Como club estarnos abiertos a contribuir, dentro de nuestras atribuciones, en la búsqueda de alternativas de solución. Queremos que el deporte no se manche”, añadieron.

“En tal sentido, Universitario de Deportes siempre estará presto a dialogar con las autoridades y los vecinos para proponer medidas preventivas en beneficio de la seguridad ciudadana. Es tarea de todos colaborar con la erradicación de la violencia, dentro y fuera de las canchas. Como institución seguiremos trabajando para lograrlo”, sentenció Universitario.





La postura de Jean Ferrari sobre lo sucedido

Horas previas al comunicado de Universitario, su administrador, Jean Ferrari, conversó en exclusiva con 24 Horas y dio sus descargos en alusión a las molestias de los vecinos de Ate que han sido afectados. El exfutbolista volvió a recalcar que previamente hicieron la coordinación respectiva con la PNP para cubrir los 500 metros de perímetros que establece la norma, por lo que si estos hechos sucedieron fuera de este límite, la ‘U’ no tiene por que ser responsabilizado directamente.

“Sorprendido porque estoy acá para tener reuniones de manera directa, frontal y de poder escuchar posiciones, y a partir de ahí colaborar con lo que se tenga que colaborar. Yo quiero dejar claro un tema, porque al parecer esto no es tan claro. Nosotros cumplimos con condiciones para realizar eventos deportivos, hay un plan de seguridad coordinado con la Policía Nacional del Perú y las municipalidades. En este caso el plan de seguridad funciona y funciona bien. La PNP no solo cubre y protege la zona, sino también 500 metros de perímetro del lugar del evento”, explicó en el programa de Panamericana.

En esa misma línea, agregó: “Cuando las cosas suceden en el lugar o dentro de ese perímetro, sí i hay una responsabilidad del club. Cuando están completamente fuera de este perímetro, ahí es donde tiene que haber responsables, en este caso las municipalidades tienen que tomar cartas en el asunto. Acá me sorprende que se vean cosas completamente lejanas del lugar donde se juntan algunos barristas o hinchas que no sabemos exactamente si son del mismo club o de otros clubes, y cometen estos actos vandálicos, delincuenciales”.

Vecinos de Ate denuncian actos vandálicos de presuntos barristas de la 'U'. (Video: TV Perú Noticias)

En defensa de Universitario, Jean Ferrari dejó entrever que todo esto asunto ha sido orquestado mediáticamente. “Me sorprende que sea de esta manera cómo se está enfocando una situación. Más me parece digitado, que realmente un problema que se tiene que erradicar. Pero no así como lo están haciendo, en forma de show”, apuntó.

Finalmente, el administrador ‘crema’ añadió que “las imágenes no va a ser algo que sorprenda, porque las imágenes que pueden ser editada. Hay imágenes que la manejan de tal o cual manera por algo puntual”.

Jean Ferrari se pronunció por los desmanes de barristas de la 'U' en los exteriores del Estadio Monumental. (Video: Panamericana)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego del empate por 1-1 ante Coquimbo Unido por la ‘Noche Crema’, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando enfrente a Carlos A. Mannucci por la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de enero desde las 5:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva por GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar.

Posteriormente, la ‘U’ tendrá su primer partido oficial de local en la temporada, cuando le toque recibir a Atlético Grau por la fecha 2 del Apertura. Este encuentro está pactado para el sábado 3 de febrero desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental y también será transmitido por GOLPERU. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Estadio Municipal de Bernal por la jornada 11 del Clausura 2023, con un 2-2 en el marcador final.





