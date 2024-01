El debut de la Selección Peruana Sub-23 en el Preolímpico Venezuela 2024 estuvo cargado de emociones. El elenco de José Guillermo del Solar dio la vida en cada jugada y, como resultado de ello, se quedaron con el primer triunfo del Grupo B, luego de ganar por 1-0 a su similar de Chile. Sin duda, Francesco Flores (autor del gol) fue clave para este cotejo, pero no fue el único, pues otro de los artífices de este gran arranque fue Diego Romero, guardameta del cuadro bicolor. ¿Cómo le fue al arquero ante ‘La roja’?

De acuerdo a la data recogida por Conmebol, el guardameta de Universitario de Deportes tuvo hasta cuatro atajadas en el duelo del último domingo en el estadio Polideportivo Misael Delgado, lo que permitió que el arco de la blanquirroja se mantenga en cero todo el partido. Incluso, tuvo una jugada maestra, luego de cerrarle el paso al número 20 de Chile, Damián Pizarro. ¡Gran mano a mano del ‘1′ nacional!

“¡Diego Romero contabilizó 4 atajadas y fue clave en la victoria de la Selección Peruana en su debut por el CONMEBOL Preolímpico!”, publicaron en la cuenta oficial en Twitter del máximo ente del fútbol sudamericano. Sin embargo, no fue lo único, pues también compartió su mejor jugada en un video con la frase: “¡La atajada de Diego Romero, una de las figuras de la victoria de la Selección Peruana!”.

Conmebol destacó la actuación de Diego Romero en el debut ante Chile, por el Preolímpico. (Foto: Twitter)

Tras este debut con triunfo, el guardameta de la Selección Peruana comentó que “todos corrimos, todos metimos y este es el esfuerzo de todo el grupo. Grupo unido. Este es un campeonato corto y lo más importante es el grupo. Preparamos el partido durante varios días, felizmente se pudo dar la victoria”.

Sin embargo, aclaró que no deben quedarse con solo este resultado, pues se viene el duelo frente a Argentina, este miércoles 24. “Ahora damos la vuelta a la página pensando en el rival que viene”, agregó con miras al duelo ante la ‘Albiceleste’.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina es el segundo duelo que disputé el elenco de ‘Chemo’ del Solar en el Preolímpico Sub 23. El partido está programado para jugarse este miércoles 24 de enero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ debutó el último domingo ante Paraguay. El partido quedó 1-1. La ‘Albirroja’ se adelantó en el marcador con un gol de Diego Gómez, y el equipo dirigido por Javier Mascherano logró la igualdad mediante Luciano Gondou. Con este resultado, Perú es la única selección con tres unidades en el Grupo B tras la primera fecha.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido Perú vs. Argentina será transmitido a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





