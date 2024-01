Aunque hoy Diego Romero se lleva todos los flashes por su espectacular actuación en el triunfo de Perú sobre Chile (1-0) por el Preolímpico Sub-23, no siempre fue así. Hubo días en los que fue duramente cuestionado por sus actuaciones con Universitario de Deportes, dejándolo como un portero que no brindaba seguridad y no estaba hecho para ser el suplente de José Carvallo. En un país tan impaciente como este, su juventud no lo ayudaba, ya que en su club le exigían que fuera el salvador del momento.

Los hinchas suelen ser muy duros, a veces crueles, pues siempre se fijan en el resultadismo inmediato y no observan más allá de los que sus ojos pasionales pueden ver. Por ejemplo, un 11 de noviembre del 2020, cuando Carvallo estaba convocado por la Selección Peruana para disputar las Eliminatorias Qatar 2022, Romero tuvo que asumir el cargo y vivió una desafortunada tarde en el Estadio Alberto Gallardo: UTC goleó 6-1 a la ‘U’ y muchos de los tantos fueron responsabilidad suya.

Por aquel entonces todavía tenía 19 años y las críticas injustificadas no lo achicaron. Al contrario, lo que vino después fue un largo proceso de aprendizaje en donde asumió su rol de suplente pero sin sentirse menos. Aprendió que para destacar en una institución como Universitario, no bastaba con darlo todo en los entrenamientos, sino también con ser paciente y esperar el momento justo para demostrar que había crecido.

Así pues, el 2023 fue muy importante para él, ya que por más que José Carvallo continuó siendo el titular, su rol como arquero suplente tomó otra relevancia en los momentos más picantes de la temporada. No solo en la Liga 1, sino también en al Copa Sudamericana. Cuando José fue expulsado frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, él alistó sus guantes e hizo una llave muy destacada frente a Corinthians, más allá de que el resultado no fue el esperado y los brasileños pasaron a la siguiente ronda.

Por eso, todo lo que vimos el último domingo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado no fue obra de la casualidad, de una excepción o de una jornada que quedará como el recuerdo fugaz de una gran tarde. Para que Diego Romero esté ahí y sea el titular de una Selección Peruana que busca seguir soñando con París 2024, trabajó duro y nadie le regaló nada.

Se caracteriza por ser un portero sobrio, que no necesita de voladas extravagantes para lucir. Siempre bien ubicado bajo los tres palos, procura resolver las jugadas lo más pronto posible con la firmeza de sus brazos y así evitar cualquier rebote. La acción que mejor lo describe se dio a los 63′, cuando Damián Pizarro estuvo a punto de poner el 1-0 y Romero se tiró de cara, poniendo en juego su integridad, para interceptar el balón y así evitar la ventaja de Chile.

Con 22 años –cumplirá 23 en agosto– y toda una carrera por delante, el chiclayano sabe que ahora es cuando más debe mirar hacia atrás y recordar todo lo que le costó para ser reconocido. Pase lo que pase más adelante con la Selección Peruana Sub-23, ayer nos demostró una vez más, como diría el gran ‘Pocho’ Rospigliosi, que Perú “es una tierra de arqueros”. A seguir creciendo, ‘Chiquito’.

Diego Romero debutó profesionalmente con la 'U' en el 2020.





¿Cuándo volverá a jugar Perú en el Preolímpico Sub-23?

Luego de la victoria por 1-0 sobre Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando le toque enfrentar a Argentina, por la segunda jornada del Grupo B del Preolímpico Sub-23. Dicho compromiso está programado para el miércoles 24 de enero desde las 6:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado y será transmitido pata toda Latinoamérica por la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV.

En lo concerniente al formato del torneo, este arrancará con la fase de grupos con diez selecciones divididas en dos grupos de cinco cada uno. Los compromisos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de encuentros, debiendo cada equipo jugar contra todos los otros equipos de su grupo. Asimismo, clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo.





