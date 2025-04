Parte del camino es su final y en Universitario de Deportes son conscientes de eso. En medio de lo que significa la salida de Fabián Bustos, quien puso fin a su ciclo en tienda crema para asumir un nuevo reto en Olimpia, el club apeló al sentimiento para demostrar el cariño y respeto que le tiene al técnico argentino. Y como muestra de agradecimiento, publicó un video en sus redes sociales con los mejores momentos del DT en tienda merengue.

“La ‘Bustoneta’ por siempre en nuestra historia”, se puede leer en la publicación de Universitario en redes sociales. Junto a esa línea, acompaña el video de despedida de Fabián Bustos, donde se puede ver al técnico celebrando sus logros del año pasado: campeón en el Centenario de la ‘U’, con todos los partidos ganados de local e imponiendo récords (57 goles a favor y solo 9 en contra).

“Lo que uno siente allá adentro, hasta que vos no lo vivís, hasta que no te ponés la camiseta de la ‘U’, hasta que no sabés lo que es que te alienten 60 mil personas, no hay forma de transmitírselas a tu gente. Y la ‘U’ es un poco eso”, se le escucha decir a Bustos, emocionado por lo que significó haber llegado a uno de los equipos más grandes del Perú.

En esa misma línea, el técnico cordobés agregó: “Dirán lo que dirán, pero (la ‘U’) es el más campeón del Perú, es el más grande del Perú, es el que te dio vuelta olímpica en tu casa. Todas esas cosas no las podés cambiar”.

El mensaje final fue bastante claro. “Gracias, profe”, se puede leer, como una forma de agradecimiento del club al trabajo de Bustos. Más allá de que el entrenador argentino haya cortado su proyecto en pleno campeonato, los términos de su salida fueron en las mejores condiciones.

Ahora, le tocará a Universitario salir al mercado y contratar a su reemplazante. En tienda crema esperan tomar la mejor decisión, porque el sustituto de Bustos tendrá un desafío enorme: lograr el tricampeonato esta temporada y clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de golear por 4-1 a Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Binacional, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 18 de abril desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

