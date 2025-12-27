En Ate buscan hacer una reingeniería en el modelo de trabajo que quieren plasmar a partir del 2026, pues saben que el trabajo en menores, en Universitario, no lo han explotado en gran medida en los últimos años. Es por eso que eligieron también a un entrenador experto en dicha labor como lo es Javier Rabanal, que ya habría empezado los trabajos de rastrear a jugadores junto a Álvaro Barco, y ambos estarían interesados en repatriar a una de las ‘joyitas’ que destacó en el último amistoso de Perú frente a Bolivia, que se ha caracterizado por marcar un desequilibrio en el mediocampo y meter el primer gol del triunfo en Chincha.

Hablamos de Piero Magallanes, volante nacional que ha tenido dos buenas últimas temporadas, a pesar de no tener tanta “prensa” y trabajar silenciosamente. Ha llamado la atención del conjunto ‘merengue’, que fue de hecho el club donde se formó por lo que tendría aún mas chances de volver.

Piero, fue ganando protagonismo en la Liga 1 cuando Comerciantes Unidos ascendió a primera división. Si bien el equipo no siempre consiguió buenos resultados, el futbolista de 24 años era una pieza de recambio habitual en el equipo que dirigía en ese momento Carlos Silvestri, hasta llegar a ser titular indiscutible.

Piero Magallanes fue pieza clave en el equipo de Carlos Silvestri. (Foto: Composición Depor).

De hecho, uno de los nombres más recordados de ese plantel, y con quien compartió mucho tiempo los camerinos, fue el de Erick Noriega, qué después pasó a las filas de Alianza Lima y que ahora se ha ganado su lugar en Gremio. Ambos pues, eran los jugadores que más marcaban la diferencia en el equipo de Cutervo.

Ya para la temporada de este 2025, a Magallanes le tocó dejar al equipo cajamarquino y mudarse más al sur. Fue fichado por el Sport Huancayo, donde también supo ganarse su lugar y aunque ha sumado pocos partidos como titular desde el arranque, siempre ha sido pieza de cambio en prácticamente toda la temporada.

Por lo que el trabajo que quieren que plasme en Universitario vendría a ser muy similar. El futbolista se desempeña como mediocampista ofensivo, por lo que vendría a ser la “competencia” de jugadores como Jairo Concha o Martín Pérez Guedes, ante la salida de Jairo Vélez, una plaza más en esa posición quedaría disponible para Magallanes.

Dicha información ha sido corroborada por el periodista Enrique Ossco, que comentó que “Piero Magallanes está en carpeta de Universitario de Deportes. Al volante le agrada la idea de regresar a la ‘U’, club donde se formó y no llegó a debutar“. Pero también resaltó que aunque hay un interés, no hay oferta formal por el jugador que tiene contrato con Huancayo hasta el 2027.

Piero Magallanes forma parte de Sport Huancayo en este 2025. (Foto: Liga 1)

Números de Piero Magallanes

En su carrera en Comerciantes Unidos, cuando recién ascendió con el cuadro de Cutervo, el futbolista pudo sumar un total de 4 goles y 3 asistencias en los 34 partidos disputados, recordando que en 29 de ellos arrancó de titular y en los restantes ingresó desde el banquillo para ser revulsivo.

Por otro lado, en este 2025, aumentó su cuota de gol estando en Sport Huancayo, pues sumó un total de 6 goles y mantuvo su récord de 3 asistencias. Esto en 28 partidos jugados, donde solo en 9 fue titular. Si bien aún no hay propuesta formal, si hay conversaciones entre ambas partes que definirán luego si Magallanes vuelve o no a la ‘U’.

