La llegada de Javier Rabanal al banquillo de Universitario de Deportes ha empezado a sacudir el mercado de pases de la Liga 1. Con el objetivo de armar un plantel competitivo para la Copa Libertadores 2026, el estratega español ha puesto sobre la mesa un nombre de su entera confianza para competir con Alex Valera: Fran Sol. El delantero español es la prioridad del nuevo comando técnico, que busca un ‘9′ con jerarquía europea para potenciar el ataque del vigente tricampeón peruano.

La relación entre el DT y el atacante nacido en Madrid no es nueva, ya que ambos coincidieron en el Willem II de los Países Bajos, donde Rabanal formaba parte de la estructura deportiva del club como asistente técnico. Bajo esa sintonía, el técnico considera que el perfil de Sol puede ser el complemento ideal para el esquema que pretende implantar en Ate. Para el delantero de 33 años, esta podría ser su primera experiencia en el fútbol sudamericano tras una extensa trayectoria en el ‘Viejo Continente’.

Los números de Fran Sol avalan el interés crema. Formado en las canteras del Real Madrid, el atacante vivió su mejor etapa precisamente en el Willem II, donde anotó 47 goles en 88 partidos, convirtiéndose en un ídolo de la Eredivisie. Además, cuenta con un recorrido importante en clubes como Dinamo de Kiev (Ucrania), Málaga, Tenerife y Eibar de su natal España, sumando más de 140 goles en su carrera profesional. Su reciente etapa en el AEK Larnaca de Chipre y su actualidad por el Hércules CF demuestran que mantiene la vigencia goleadora intacta.

En lo que va de la temporada 2025/26, Fran Sol suma tres goles en 16 partidos en la Primera Federación (Tercera División de España). De hecho, todos sus tantos fueron en los últimos cuatro compromisos, permitiendo que su equipo se acerque a los puestos de ascenso. Si bien tiene contrato vigente, no tendría problema en resolver su acuerdo y llegar libre a tienda crema, dependiendo del acuerdo al que llegue a pedido de Javier Rabanal.

Fran Sol disputó Champions League y Europa League en la temporada 2019/20 con Dinamo Kiev. (Foto: Getty Images)

Más allá del nombre de Sol, la directiva liderada por Jean Ferrari y Manuel Barreto ya trabaja en otras opciones para apuntalar la zona ofensiva. Ante la partida de Diego Churín y la incertidumbre sobre algunas opciones para reemplazarlo, en los pasillos de Ate han sonado con fuerza nombres como el uruguayo Gonzalo Mastriani y el argentino Michael Hoyos, este último un viejo conocido de Rabanal en su reciente y exitoso paso por Independiente del Valle de Ecuador.

A ellos se suma Sekou Gassama, atacante de 30 años nacido en Barcelona, pero con raíces senegalesas, quien también habría entrado en la órbita del club según información generada en las últimas horas. Su perfil encaja en la idea de sumar un ‘9’ con potencia física, presencia en el área y buen registro internacional, algo que la directiva considera necesario para afrontar la Copa Libertadores y el objetivo del tetracampeonato.

El mercado de Universitario no solo se detiene en la delantera. La oficialización del defensor argentino Caín Fara parece ser solo el inicio de una serie de incorporaciones que buscan darle competitividad al plantel. También el club busca reforzar el mediocampo y los extremos, teniendo al ecuatoriano Emerson Pata, también dirigido por Javier Rabanal en Independiente del Valle, como una opción por la derecha y que podría ser una buena competencia para Andy Polo.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, las próximas horas serán claves para concretar el arribo de Fran Sol. La directiva crema sabe que el 2026 será un año de máxima exigencia, donde el tetracampeonato nacional y una participación a la altura en el plano internacional son obligaciones no negociables. El ‘factor Rabanal’ podría ser clave para la llegada de un delantero de experiencia europea.

Javier Rabanal junto a Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

