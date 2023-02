En tres partidos del Apertura, el equipo de Carlos Compagnucci registra una victoria y dos derrotas, la última una caída ante Alianza Lima en el estadio Monumental. El mal arranque del elenco de Ate ha puesto ‘bajo la lupa’ a los recientes refuerzos. En el clásico, el DT argentino decidió apostar por siete de sus fichajes y más de uno no tuvo un partido destacado.

Con relación al año pasado, ‘Compa’ ha movido toda su ‘pizarra, su línea defensiva, la mitad de la cancha y la línea de ataque. A raíz de ello, en Depor quisimos hacer un recuento de los números de los refuerzos de la ‘U’ en estos primeros partidos, repasar quiénes estuvieron el año pasado en dichos puestos y ver si estos nuevos nombres están a la altura de las circunstancias.

Defensa 2023

En el primer partido del torneo, Compagnucci apostó por Piero Guzmán (quien el año pasado era suplente de Nelinho Quina y Federico Alonso,) y Matías Di Benedetto, uno de los refuerzos extranjeros. La dupla no tuvo sobresaltos y el equipo goleó sin problemas 4-0 a Cantolao. Por la banda derecha, estuvo Hugo Ancajima tras la recuperación de Aldo Corzo, quien tuvo unos minutos en aquel partido para ir sumando ritmo de a pocos.

Marco Saravia, otro fichaje, también entró ante el ‘Delfín’ como medida de urgencia por la roja de Guzmán que a falta de 20′ para terminar el partido salió expulsado por doble tarjeta amarilla. Ya en el segundo partido, ante Unión Comercio en Moyobamba, ‘Compa’ decidió darle la confianza a Williams Riveros tras la ausencia de Guzmán; sin embargo, el zaguero paraguayo no tuvo su mejor actuación.

El equipo perdió por 1-0 a falta de 10′ para terminar el partido y se fue de Moyobamba con las manos vacías. En dicho partido, por una molestia de Cabanillas, lateral izquierdo titular, ingresó José Bolivar, otra de las nuevas incorporaciones del plantel. Ya ante Alianza Lima, ‘Compa’ volvió a apostar por la dupla Guzmán-Di Benedetto y Ancajima por Corzo; sin embargo, los dos goles de los íntimos fueron errores de la línea de atrás y pagaron caro con la caída 2-1 del equipo crema. De todos los refuerzos de atrás, el único que no ha debutado hasta el momento es el central José Luján.

Fichajes Posición Partidos con la ‘U’ Minutos con la ‘U’ Equipo en 2022 Partidos en 2022 Minutos en 2022 Goles en 2022 Asistencias en 2022 Matías Di Benedetto Central 3 270′ Central Córdoba (Argentina) 22 1703′ - - Marco Saravia Central 1 19′ Municipal 30 2519′ 2 2 Williams Riveros Central 1 90′ Cerro Porteño (Paraguay) 14 955′ - - José Luján Central - - Melgar 10 746′ - - Hugo Ancajima Lateral 3 260′ ADT 29 2231′ - 4 José Bolivar Lateral 1 27′ Sport Boys 33 2873′ - 1

Defensa del año pasado

La temporada pasada, donde la ‘U’ tuvo hasta tres entrenadores antes de la llegada de Compagnucci (Manuel Barreto, Álvaro Gutierrez y Jorge Araujo), la línea defensiva era otra. Las ‘pizarras’ se movían, pero no en la línea de atrás. La dupla Nelinho Quina-Federico Alonso era más que conocida por todos y por la banda derecha el titular era Aldo Corzo; por el otro lado, Néstor Cabanillas, o en su defecto Iván Santillán. Como pieza de cambio en la zaga central estaba Leonardo Rugel.

Si bien es muy pronto para comparar duplas defensivas, lo cierto es que a los fichajes en la zaga central les está costando. De acuerdo a Víctor Zaferson, la ‘U’ ha perdido dos partidos seguidos por errores de los refuerzos, por lo que no los ve bien por el momento. “Es prematuro juzgarlos, están acoplándose, pero parece que les tomará más tiempo. Compagnucci pone lo mejor que tiene hoy y está esperando más respuestas”, le dijo el analista deportivo a Depor.

Para Zaferson, aún no se podría comparar esta nueva zaga con la dupla de la temporada pasada, ya que recién están conociéndose. “Quina y Alonso llevaban tiempo jugando juntos, esa es la diferencia. Por ahora, a los nuevos de la ‘U’ les falta conocerse más, pero me parece mejor la dupla Guzmán-Di Benedetto, que Riveros-Di Benedetto”, agregó.

Por otro lado, también se refirió a la ausencia de Corzo, quien viene siendo reemplazado por Ancajima. “Corzo es superior defendiendo y tiene juego aéreo. Ancajima necesita más partidos, pero ataca mejor. Seguro Corzo será titular tarde o temprano. Depende también de cada partido también”, apuntó Zaferson.

Nombres Posición Partidos en 2022 Minutos en 2022 Goles en 2022 Asistencias en 2022 Nelinho Quina Central 32 2776′ 5 1 Federico Alonso Central 29 2442′ 3 - Leonardo Rugel Central 5 447′ 1 - Aldo Corzo Lateral 29 2466′ 1 3 Iván Santillán Lateral 20 1149′ - 1

Mediocampo 2023

La mitad de la cancha y los extremos es otra zona que Compagnucci ha cambiado radicalmente. El técnico argentino ha apostado por los refuerzos en la zona medular: Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes son sus tres fijos hasta el momento. Los tres han arrancado en cada fecha, ‘Calca’ con el ‘ancla’ chileno en el mediocampo y el exjugador de Melgar más adelantado.

Por los extremos, ‘Compa’ le ha dado la confianza a José Rivera y por el otro lado a Andy Polo, con quien cuenta desde la temporada pasada. Si bien en la mitad de la cancha también tiene otros nombres que lo acompañaron el año pasado, como Jorge Murrugarra, Jordan Guivin, incluso Piero Quispe, el DT argentino se ha decantado por los refuerzos actuales como sus titulares.

Más adelante, también tiene a Luis Urruti, quien estuvo lesionado el año pasado y esta temporada ya lleva dos goles y una asistencia, de momento ‘Compa’ lo tiene como alternativa. Asimismo, uno de sus últimos refuerzos fue Yuriel Celi, quien ya ha tenido un par de minutos con los cremas en el primer partido de la temporada, en los dos restantes, no lo usó.

Fichajes Posición Partidos con la ‘U’ Minutos con la ‘U’ Equipo en 2022 Partidos en 2022 Minutos en 2022 Goles en 2022 Asistencias en 2022 Horacio Calcaterra Mediocampista 3 226′ Sporting Cristal 40 3320′ 1 7 Rodrigo Ureña Mediocampista 3 262′ Deportes Tolima (Colombia) 45 2929′ 3 3 Martín Pérez-Guedes Extremo 3 198′ Melgar 54 3506′ 9 5 José Rivera Extremo 3 215′ Mannucci 34 1912′ 7 2 Yuriel Celi Extremo 1 8′ Mannucci 33 2269′ 4 2

Mediocampo del año pasado

La medular de ‘Compa’ en el Clausura pasado era Murrugarra junto con Jordan Guivin, un poco más adelante Piero Quispe y por el lado derecho Alberto Quintero, por la otra banda Andy Polo. De acuerdo a cada partido, movía su equipo y hacía ingresar a Gerson Barreto, Alfonso Barco, incluso a Hernán Novick, a pesar de que con él no jugó mucho. Pero sin duda era un equipo diferente en esa zona al que ahora propone el DT de Universitario.

Para Zaferson, ‘Compa’ debería mover algunas piezas y darle nuevamente confianza a jugadores que estuvieron con él la temporada pasada. “Calcaterra es lo mejor de la U’, a Ureña le está costando, parecía que podría marcar diferencia rápido, pero no. Murrugarra recupera mejor, creo que pueden terminar alternando”, dijo el periodista.

Eso sí, tanto Pérez-Guedes como José Rivera son un acierto para el analista deportivo. “Ambos juegan para adelante, pero a la ‘U’ le falta un filtrador de pases y Piero Quispe no lo veo de titular, es intermitente”, señaló Zaferson.

Nombres Posición Partidos en 2022 Minutos en 2022 Goles en 2022 Asistencias en 2022 Jorge Murrugarra Mediocampista 23 1450′ - - Gerson Barreto Mediocampista 28 1418′ - 1 Alfonso Barco Mediocampista 25 1166′ - 1 Jordan Guivin Mediocampista 16 1298′ 2 - Alberto Quintero Extremo 32 2174′ 4 5 Piero Quispe Extremo 37 3038′ 3 5 Hernán Novick Extremo 21 784′ 3 3 Rodrigo Vilca Extremo 22 737′ 1 2

Ataque 2023

Aunque Alex Valera jugó el año pasado en la ‘U’, también se le cataloga como un refuerzo, pues el ‘9′ salió de Ate a mitad de año rumbo a Arabia Saudita, por lo que no pudo tener mucho contacto con ‘Compa’. El delantero nacional se fue del equipo siendo goleador y marcando 12 tantos en 19 partidos con los cremas. Su recorrido en Medio Oriente no fue como esperaba, disputó seis partidos con Al-Fateh, pero no marcó tanto oficial.

En su regreso a Perú, se estrenó con gol ante Cantolao, pero en sus últimos dos partidos no ha estado fino bajo el arco, ante Alianza Lima se sintió su falta de confianza. Por otro lado, el otro refuerzo de esta temporada en el área es Emanuel Herrera. El argentino volvió al país con alta expectativa por lo que hizo en Cristal durante 2018 y 2020, donde anotó 40 goles en 42 partidos.

Sin embargo, su paso por Argentino Juniors en 2021 y el fútbol mexicano la campaña pasada no han sido muy positivos para la ‘Maquinaria’. Su falta de fútbol se hizo notar en el partido de presentación de la ‘U’ y ‘Compa’ va llevándolo de a pocos. Es una de sus variantes junto a Alexander Succar.

Fichajes Posición Partidos con la ‘U’ Minutos con la ‘U’ Equipo en 2022 Partidos en 2022 Minutos en 2022 Goles en 2022 Asistencias en 2022 Alex Valera Delantero 3 260′ Universitario / Al-Fateh (Arabia Saudita) 25 1986′ 12 1 Emanuel Herrera Delantero 3 18′ Celaya (México) 21 926′ 4 -

Delantera del año pasado

Valera fue clave en el Apertura pasado, es más por sus buenos números se fue de Universitario rumbo a Al-Fateh. Su partida le dio una gran oportunidad a Alexander Succar, quien recibió la confianza de Compagnucci y con goles importantes fue clave en el Clausura. Otro nombre que entró poco, pero aportó con un gol fue Tiago Cantoro, actualmente fuera de Universitario.

Para Víctor Zaferson, Valera sigue siendo el ‘9′ titular del equipo más allá de su mala racha en estos dos partidos. “Tengo la sensación de que Valera se llenó de ansiedad por las ocasiones falladas contra Unión Comercio. Por movilidad y velocidad prefiero a Valera que a Emanuel Herrera. Noto que Herrera puede aportar pero entrando, no desde el arranque. Igual Succar”, apuntó.

Nombres Posición Partidos en 2022 Minutos en 2022 Goles en 2022 Asistencias en 2022 Alex Valera Delantero 19 1696′ 12 1 Alexander Succar Delantero 28 1572′ 5 5 Tiago Cantoro Delantero 4 40′ 1 -





