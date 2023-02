¿En qué consiste el modelo asociativo de 1190 y por qué invertir en el fútbol peruano?

Perú tiene una oportunidad enorme de mejorar, de recibir inversión y crecer, y eso es lo más importante. El modelo que ofrecemos es uno que crea valor y luego lo comparte con los clubes, federaciones y jugadores. Los derechos hoy reciben una determinada cantidad de dinero. Lo que ofrecemos de manera garantizada es lo que los clubes cobraban hasta diciembre del 2022 más un 20%, y esa primera componente está asegurada a lo largo de los 13 años . Lo segundo es el ‘revenue share’, que se refiere a cómo compartimos las utilidades del negocio en forma conjunto entre los clubes y 1190, en una proporción mayoritaria hacia los clubes, en la medida que vamos creando valor y ejecutando un mejor negocio. Y hay un tercer componente más.

¿Qué comprende ese tercer factor?

Lo tercero es la propiedad de la empresa creada. A partir del momento en que se establecen todos los mecanismos de comercialización, se empiezan a crear nuevos recursos, nuevos reveneus, mayor dinero que ingresa a la compañía y es compartido con los clubes. 1190 va por el tercer año del contrato con el Brasileirao y ya está compartiendo ganancias con los clubes brasileños. El mínimo garantizado ya fue superado y estamos compartiendo más dinero que el que garantizamos. En el fútbol argentino tenemos el mismo modelo, igual en Chile con la ‘Roja’. Este modelo asociativo lo hacemos en todos los mercados. Nunca operamos bajo el modelo transaccional; es decir, ‘esto te pagamos y me voy’. Siempre nos sentamos en una mesa para crear valor en el tiempo.

¿Cómo se generan los ingresos que van a recibir los clubes por derechos de televisión?

Lo primero es definir cuál es el modelo de distribución y generación de recursos que tenemos nosotros. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que una plataforma particular fue la propietaria de todos los derechos y se explotaba de forma exclusiva . Y hay un malentendido sobre ese modelo que es superior a cualquier otro. Es todo lo contrario. En la medida que uno amplía la base de sustentación de cualquier negocio, ofrece el producto a más audiencia y más personas, tiene más chance de monetizarla. ¿Cuáles son las fuentes de monetización? Por supuesto, la venta del contenido a alguien, a un señor que lo quiere disponibilizar vía una operadora de payTV, vía operadora de cable, etc. Adicionalmente, lo que hacemos es venderle a todas las plataformas, nuestro modelo es democratizar el fútbol, darle acceso a todos: operadores de cable, de satélite y directas al consumidor. ‘Liga1 Play’ es una plataforma que ofrece el contenido de forma directa al consumidor sin intermediarios.

Hernán Donnari es CEO y confundador de 1190 Sports.

Existe la creencia en algunos clubes que este modelo no es garantía de éxito...

Nuestra propuesta implica mejorar el producto. Hubo mucha duda y me parece muy lógico. Nuestro modelo es innovador y requiere ser explicado. El mundo de los derechos se ha diversificado mucho, ya no es más ‘se lo vendo a una plataforma y me voy a casa’. Hay que desarrollar el producto. No es lo mismo hablarle a un señor de 50 años que está acostumbrado a ver televisión lineal, que a un niño de 15 años que consume el contenido en su celular. No es cierto que los jóvenes no pagan por el contenido. Tenemos que atender a esas audiencias, entendiendo los mecanismos de comunicación que ese público requiere. Para eso se requiere una enorme inversión, recursos y profesionalismo para hacerlo. Cuando uno restringe la cantidad de gente está viendo contenido, también restringe la exposición de las marcas en las camisetas de los jugadores, la exposición de las vallas en los estadios. Se restringe una oportunidad. Eso queremos liberar.

Parte del modelo es reducir la brecha entre los clubes por ingresos de derechos de TV, ¿eso quiere decir que al club grande se le da menos y al club pequeño se la da más?

Nosotros no discutimos cómo los clubes distribuyen el dinero que se genera. Lo que nosotros hacemos es generar el dinero y aumentar la torta, que es la sumatoria de todos los ingresos que tenemos como vehículo de explotación de los derechos audiovisuales. Esa discusión es de los clubes. El proyecto va más allá de una persona, incluso de 1190, es algo que queda a los clubes para toda la vida. Desde nuestro lado, tenemos que asegurar una absoluta transparencia, que todos los recursos que entran sean correctamente distribuidos. Lo segundo, asegurar que generamos más dinero. Y lo tercero, asegurar que los clubes tienen la potestad de hacer los cambios que necesitan para poder gestionarse. El punto de partida es lo que cobraban el año pasado más 20%. En la medida que la torta se agrande, pueden haber discusiones de quién tiene que capturar más de esa torta. Y a mí me encantaría que fuera una discusión meritocrática, que los clubes más grandes cobren más que los clubes pequeños. Eso funciona así en todo el mundo; pero podemos discutir luego que el club más pequeño cobre más por mérito deportivo. Esto ya está resuelto en el fútbol. La liga inglesa, la liga española, la italiana, todos aplican el sistema.

¿Pero quién decide al final cuánto se reparte cada uno?

Los clubes, dentro del seno del fideicomiso. Usamos esta estructura porque preserva y blinda los derechos audiovisuales de los clubes. No puede haber injerencia de nadie. Es algo que se usa mucho en Perú y que nuestros abogados nos dijeron que es una estructura muy sólida. Es una garantía más para los clubes de que esto no está en manos de un señor que tiene una posición por un tiempo indeterminada y que pueda hacer lo que quiera. Los clubes tienen un control absoluto de lo que pasa con el producto de cómo se distribuye el dinero que se genera, de cuánto dinero se está generando, de qué estamos haciendo para generar más dinero. Los clubes tienen una silla en esta mesa que dicta los lineamientos de cómo se va a ejecutar esta explotación comercial.

¿Esta disputa que hay en el Perú por los derechos audiovisuales lo ha vivido 1190 Sports en otros mercados?

En cada uno de los territorios donde nos ha tocado hacer proyectos siempre hemos tenido desafíos. 1190 inició la explotación del fútbol brasilero en plena pandemia. Era un caos operar en ese contexto. El fútbol es una actividad que genera desafíos constantemente. A mí me parece que las cosas se van a ir ordenando. Debemos entender la cuestión de legalidad. Acá no hay dos opciones o dos ofertas. Lo que hay acá es una cuestión legal y otra cuestión que está en contra de eso. Todo esto se va a terminar resolviendo y va a decantar hacia el orden, hacia lo legal. Estoy seguro de que vamos a ser capaces de convencer a todos (clubes, jugadores, hinchas y empresas) de que esta es la mejor opción.

¿Reconoce que la presentación de 1190 hacia los clubes peruanos en la Liga 1 no fue la más indicada?

Es evidente que tenemos trabajo por hacer, porque no estaríamos hablando de esto luego de haber ganado una licitación y haber empezado una relación comercial. 1190 está invirtiendo recursos, enviando móviles, transmitiendo partidos. Levantamos dos canales que están funcionando al aire (Liga 1 y Liga 1 Max). Este proyecto ya empezó y no se va a morir. Va a ser el proyecto del futuro para el Perú. Sí, faltó alguna conversación o comunicación y, eventualmente, pudimos haber hecho una mejor presentación. Ahora, nosotros venimos participando en este proyecto hace varios meses, hemos hablado con todos los clubes en reuniones dentro y fuera de la FPF. Y lo seguiremos haciendo, porque esa es la manera de convencer y solucionar.

Hay cinco cableoperadores que están transmitiendo la Liga 1, ¿existe la posibilidad de que sume también Movistar?

Nuestra invitación es a todos. Nos encantaría que se sume y estoy convencido de que va a ocurrir, porque van a entender que es la manera de tener acceso al fútbol. No queremos dejar afuera a nadie. Hay muchísimo interés por este producto fútbol. Cuando uno coloca fútbol en su señal, asegura la continuidad del cliente. Uno quiere ver a su equipo en cualquier horario. No concibo que una plataforma como Movistar no quiera tener el fútbol en su programación. Va a terminar queriéndolo, porque tenemos una propuesta buena, que les abre las puertas a todos.

Movistar basó parte de su éxito aquí en el Perú en el modelo de exclusividad...

¿Por qué debo tener solo una plataforma para ver el producto que quiero?, ¿quién es rehén de quién?, ¿por qué tengo que ir a una plataforma en particular y someterme a sus reglas para ver el contenido? Yo quiero ver el fútbol en mi celular, quiero pagar solamente por el fútbol, quiero pagar solo por noticias de fútbol. El fútbol es el hilo conductor de muchos paquetes y se ha usado para crear una imposición dominante en la industria de ‘payTV’. Esto no es algo bueno, ni siquiera para el fútbol. Acá se ha convencido de que el mejor mecanismo es la exclusividad y es todo lo contrario. Y la demostración es que en ningún lugar del mundo es así. Siempre lo que existe es una señal que lleva el fútbol a todas las plataforma disponibles.

¿Este modelo es sostenible sin la participación de Movistar, que es una empresa que abarca gran parte del mercado?

Sí, lo es. La posición dominante de Movistar fue construida por la exclusividad. Si eso se pierde, me preguntaría si es sostenible esa posición dominante. Lo que va a ocurrir es que muchísimos suscriptores de esa plataforma terminen pasándose a la plataforma que tiene el contenido. Y van a tener muchas opciones. Si quieren ir a la plataforma A, encontrarán fútbol; si quieren ir a la plataforma B, también lo encontrarán. El mundo cambió. No podemos seguir comercializando las cosas como se hacían hace 15 años.

¿Cómo desentrampar este problema por los derechos audiovisuales?

Hacemos el esfuerzo para que esto se solucione lo antes posible. Creo que la racionalidad va a terminar primando aquí. Habrá una generación que en unos años diga que en el 2023 hubo partidos que no los vio nadie. Eso no existe más, es como volver a un partido que se jugó en 1950 y no habían cámaras. No habla nada bien de cómo hemos conducido esto. Tenemos que encontrar una solución, puntos en común, y para ello hay cosas que no podemos seguir discutiendo. Me parece que procurar el orden, la institucionalidad, la legalidad son cosas básicas. Después, podemos discutir otras cosas; pero en las cuestiones básicas tenemos que ponernos de acuerdo.

¿Cuánto afectan estos partidos al producto Liga 1?

Afecta a todos, sobre todo a los clubes. Me sorprende mucho que esto haya pasado, porque nosotros procuramos que todos los partidos sean transmitidos, incluso entendemos que del otro lado (Gol) hay partidos que no están siendo transmitidos y sin ningún asidero legal. Hay que bajar los decibeles y ordenarnos por el bien del fútbol y de la industria. Esto es más grande que pequeñas peleitas que se están dando. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que esto se solucione. Hay un trabajo de la FPF, de los clubes y un esfuerzo de todos para ordenar. Si no lo hacemos, el gran daño se lo hacemos al fútbol

¿Cómo ve el producto Liga 1 en un corto o mediano plazo?

El futuro es uno de crecimiento, de un mejor producto, de expansión del fútbol peruano en el exterior. De mejorar más recursos para todos, para que los clubes tengan competitividad internacional. No puede ser que la discusión sea si un equipo peruano avanza o no la fase de grupos de la Copa Libertadores, tenemos que discutir si un equipo peruano puede ganar o no este torneo. Ese es el objetivo. No podemos discutir si en el campeonato local soy bicampeón o tricampeón, hay que aspirar a más. Y para eso se necesitan recursos y orden.

Hace poco Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima, dijo que prefiere ganar el tricampeonato que avanzar en la Copa Libertadores...

Me parece raro. Son visiones. Claro que ganar el torneo local es un enorme espaldarazo, pero me parece que ser campeón de un torneo internacional tiene un mérito importante.

