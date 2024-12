La agenda de Manuel Barreto, por este tiempo, está más recargada que nunca. Y es que el director deportivo, en trabajo en conjunto con Fabián Bustos, viene analizando a detalle el proyecto deportivo del próximo año, donde Universitario de Deportes buscará el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto y, de paso, hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Y uno de los principales puntos es encontrar a los jugadores que completarán la lista de extranjeros en Ate. En medio de ello, Depor conoció que es real el interés sobre Renzo Tesuri. Incluso, desde Ate ya enviaron una oferta por el mediocampista.

Tesuri juega desde el 2021 en Atlético Tucumán y esta temporada tuvo una regularidad más que importante en la Liga Profesional Argentina: acumuló 2 654 minutos en 35 partidos. Además el argentino registra siete tantos con su escuadra. Eso generó que desde Ate lo sigan con atención (ojo, la información es que también lo siguen de cerca desde Alianza Lima y dos clubes más de nuestro país).

Ahora, la operación no es sencilla (el contrato con Tucumán es hasta diciembre del próximo año). Según nos informó el entorno del jugador, las conversaciones con San Lorenzo están muy avanzadas. Además, también existe interés desde México. Es decir, los próximos días son claves para conocer de cerca el desenlace de Renzo Tesuri. A propósito de esta alternativa, Fabián Bustos se refirió al uso de los cupos foráneos para la próxima temporada (serían seis en el certamen local).

“El tema es así, hoy tenemos cuatro extranjeros. No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias. Tenemos que ver la renovación de Edison, que para nosotros es un jugador importante... entonces dónde vas a usar (a los jugadores), si supuestamente no sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero). No sabemos con quiénes podemos contar”, dijo el entrenador crema en el programa ‘En carne propia’ del canal de Youtube de Horacio Zimmerman.

“Estos chicos vienen de ser bicampeones; desde que lo agarró Jorge (Fossati), se compitió mejor. Se consiguió el título del 23 y ahora el 24. Estamos más preparados para la próxima la Libertadores. Hace mucho que Perú no compite bien en la Libertadores, ningún quipo peruano pasó fases importantes hace muchos años. Tenemos que ver el sorteo, y tenemos que preparar el equipo. Para nosotros es importante mantener la base”, expresó.

La palabra de Ferrari

El administrador del club crema, Jean Ferrari, estuvo en la final de la Copa Libertadores y en las últimas horas regresó a nuestro país. En medio de ello, habló con Jax Latin Media sobre los fichajes que están buscando en el exterior: “Eso lo está viendo el área deportiva. Manuel (Barreto) ha salido de viaje y calculo que ya debe estar en Lima. El seguimiento que hemos hecho, cómo lo hemos venido haciendo en estos años, por algo hemos salido bicampeones y a los jugadores que hemos traído han funcionado de buena manera. Y los resultados son evidentes”.

Por otro lado, Ferrari se refirió a su presencia en el choque entre Botafogo y Atlético Mineiro. “Acabo de ver la final de Copa Libertadores, una final espectacular, además de la experiencia de todo lo que es el hospitality y todo lo que siempre tenemos que traer, estar a la vanguardia. Nosotros para poder desarrollar buenos eventos, siempre tenemos que estar a la vanguardia. Mi viaje es básicamente para eso, para seguir viendo estos grandes eventos deportivos”, sentenció.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





