Siete victorias consecutivas lleva Corinthians en el Brasileirao. La remontada que está logrando en el tramo final de la temporada no se la imaginaba ni el hincha más optimista. Con el reciente triunfo ante Criciúma (equipo de Miguel Trauco), el ‘Timao’ llegó a los 50 puntos y se ubica en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Un jugador que ha sido importante en estos últimos partidos es André Carrillo. El volante es titular indiscutido para Ramón Díaz y cada vez muestra un mejor rendimiento en el campo de juego. En declaraciones a los medios de Brasil, la ‘Culebra’ destacó que es consciente de que su regreso a la Selección Peruana solo es cuestión de tiempo.

El exfutbolista de Benfica jugó 75 minutos en el triunfo por 4-2 sobre Criciúma en el Estadio Heriberto Hulse. De esta forma, sumó 11 partidos en la liga brasileña, en los cuales ha iniciado acciones en seis ocasiones. Tiene un total de 588 disputados. Todavía no ha podido marcar goles, pero sí ha dado una asistencia. Realiza un trabajo de marca y distribución en el mediocampo, acompañado de jugadores como Breno Bidon y Rodrigo Garro.

La ‘Culebra’ conversó con la prensa brasileña después de la victoria y, en primer lugar, se refirió al gran momento que vive el ‘Timao’ en el Brasileirao. “No sabía qué relación tenían los jugadores con los hinchas, pero lo que puedo decir es que ahora con los hinchas estamos todos juntos. Los últimos partidos está dando resultados porque estamos todos juntos, directiva, jugadores e hinchas, y eso es lo importante”, comentó al respecto.

Cuando fue consultado por los jugadores de Corinthians que podrían ser convocados a las selecciones nacionales, Carrillo dijo que “Rodrigo Garro y Yuri Alberto están haciendo las cosas muy bien, creo que es difícil (una convocatoria), Brasil y Argentina están entre los mejores equipos del mundo y es más difícil”. También opinó sobre su posible regreso a la Bicolor. “Y en lo que respecta a mí, sé que en cualquier momento volveré a la Selección, así que no me preocupo por eso”, sostuvo.

Finalmente, tuvo algunas palabras sobre su futuro en el fútbol. “En este momento estoy muy feliz aquí, mi familia también, eso es decisión es parte de la directiva. Estoy haciendo mi trabajo, intentaré ayudar de la mejor manera que pueda, jugando la mayor cantidad de partidos, como sea posible y el club tomará una decisión más adelante. Simplemente tengo que concentrarme en hacer mi trabajo”, sentenció.

Cabe recordar que André no viste la camiseta de la Blanquirroja desde el pasado mes de junio, cuando jugó unos minutos ante Canadá en la Copa América de Estados Unidos. La ‘Culebra’, que en ese momento estaba en el Al Qadisiyah de Arabia Saudita, no mostró su mejor versión y finalmente Jorge Fossati no lo convocó para los partidos por Eliminatorias. Sin embargo, si sigue por el camino que está, su vuelta es inminente.

Corinthians está en una racha de victorias en el Brasileirao. (Foto: Corinthians)

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las Eliminatorias?

La Blanquirroja volverá a luchar por los puntos en marzo de 2025. El primer rival de esa fecha doble será Bolivia en Lima, por la jornada 13 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Se espera que se juegue en el Estadio Nacional. El último enfrentamiento ante los bolivianos en nuestra casa data del proceso anterior rumbo a Qatar 2022, con victoria por 3-0 de la Bicolor.

Después del choque contra los altiplánicos, la Selección Peruana tendrá cinco compromisos más para tratar de revertir su situación y obtener el repechaje de la máxima competencia del mundo. Los duelos que restarán son ante Venezuela (V), Colombia (V), Ecuador (L), Uruguay (V) y Paraguay (L). Entramos a la recta final de las Eliminatorias más difíciles del mundo.





