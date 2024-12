Entramos al último mes del calendario y eso en el mundo del fútbol significa hacer un balance del desempeño anual. Ya sea en el final de las ligas en América o en el mercado de pasos del invierno europeo (a mitad de curso), lo cierto es que es un periodo para que el jugador peruano que milita en el extranjero resuelva su futuro pensando en el 2025. Y si bien no nos sobra embajadores en el exterior, casi todos suelen ser convocados a la Selección Peruana, cada caso resulta distinto, según dónde estén, tiempo de contrato y ofertas de otros lados para negociar. En ese sentido, en Depor, hicimos un recuento de cómo están cerrando este 2024 nuestros exponentes afuera y qué les puede deparar el siguiente año en su carrera.

Pedro Gallese - Orlando City

El ‘Pulpo’ cerró su cuarta temporada en Orlando City siendo uno de los más regulares de su club y de todo el campeonato. Gallese fue pieza clave para que su equipo avanzara hasta las semifinales de la MLS Cup, donde se quedó al perder ante RB New York (1-0). Pese a ello, tuvo una campaña muy importante y ya se habla de una posible renovación de contrato para el 2025. El portero nacional termina su vínculo con los ‘leones’ a finales de año y todo parece encaminado para que siga un tiempo más en Estados Unidos, pese al ofreciemiento a San Lorenzo.

Pedro Gallese Partidos Minutos Goles encajados Valla invicta Orlando City 40 3600′ 47 14

Miguel Araujo - Portland Timbers

La ‘Fiera’ es otro que juega en la MLS y como su equipo, Portland Timbers, no avanzó hasta instancias más lejanas su temporada acabó a finales de octubre, cuando su club fue eliminado en la fase de clasificación ante Vancouver Whitecaps por un abultado 5-0. A pesar de ello, Araujo tuvo revelancia en el elenco de Oregon, sumando minutos importantes como titular. Con dos años más de contrato, el central peruano no tiene pensando regresar al país en un futuro inmediato y desea seguir en Estados Unidos. Al ser un jugador importante para el club, todo hace indicar que seguirá entre sus filas la próxima campaña.

Miguel Araujo Partidos Minutos Goles Asistencias Portland Timbers 24 1721′ - 2

Luis Abram - Atlanta United

El ‘Profeta’ es otro de la legión de peruanos en la MLS y que estuvo en la post temporada de Estados Unidos luego de la clasificación de su equipo, Atlanta United, a los playoffs. Y aunque cayó a manos del Orlando City en cuartos de final, el peruano fue titular casi toda la campaña. Con un contrato que vence a finales del 2025, todo hace indicar que seguirá vistiendo los colores del cuadro con sede en Georgia. Eso sí, hay un interés real de Alianza Lima por ficharlo. De acuerdo a la información de Depor, los íntimos ya le hicieron llegar una propuesta al entorno del jugador y dependerá de él tomar en cuenta la opción de regresar a Perú a sus 28 años o seguir afuera.

Luis Abram Partidos Minutos Goles Asistencias Atlanta United 27 - - 1701′

Alexander Callens - AEK Atenas

El zaguero nacional cumple su segunda temporada en Grecia y viene siendo un valor fundamental en el armado de Matías Almeyda en el equipo. Su club está concentrado solo en la Superliga de su país tras no entrar en fase de grupos de la Conference League. Actualmente, están a tres puntos del líder Olympiacos a nivel doméstico. Callens tiene aún contrato hasta mediados del 2026 con los ‘enosis’ y no hay indicios de que en el mercado invernal vaya a ser transferido a otro lado.

Alexander Callens Partidos Minutos Goles Asistencias AEK Atenas 36 3000′ 2 -

Anderson Santamaría - Santos Laguna

El defensor nacional le costó en su primera temporada en Santos, luego de salir de Atlas luego de seis campañas. ‘Santa’ llegó a mediados de este año al conjunto guerrero y si bien en casi todos los partidos fue titular, su club no pasó de la etapa regular en el campeonato mexicano y su año acabó a inicios de noviembre. Como recién ha llegado a los ‘albiverdes’, el central deberá seguir ganándose a pulso su permanencia en el equipo titular de cara al próximo año.

Anderson Santamaría Partidos Minutos Goles Asistencias Santos Laguna 12 955′ - 1

Luis Advíncula - Boca Juniors

El ‘Rayo’ es sin duda uno de los jugadores más regulares del extranjero, militando en una liga competitiva como la argentina. Advíncula cursa su cuarta campaña en Boca Juniors y aunque los hinchas no discuten su entrega y características de juego, estos últimos meses han sido de total cuestionamiento para él, especificamente por cometer faltas excesivas que derivaron en tarjeta roja. Ocurrió en agosto ante Cruzerio por la Copa Sudamericana y hace poco en la semifinal de la Copa Argentina frente a Vélez. Más allá de eso, sigue recibiendo el respaldo de Juan Román Riquelme, directo del club. Extendió su contrato hasta finales del 2026 y ya no ocupará plaza de extranjero al recibir la nacionalidad argentina.

Luis Advíncula Partidos Minutos Goles Asistencias Boca Juniors 42 3208′ - 7

Oliver Sonne - Silkeborg

El ‘Vikingo’ atraviesa una de sus mejores temporadas por sus buenos registros individuales. Sonne es titular indiscutible en Silkeborg y le otorga no solo solidez defensiva por la banda, también opción de ataque. Viene de anotar su tercer gol en el año y aunque tiene contrato hasta 2026, no es de extrañarse que su nombre pueda entrar en el radar de otros clubes a inicios del próximo año, con la ventana de mercados abierta. Antes del inicio del presente curso, se hablaba de algún interés por él en otras ligas, ahora en mejor momento, podría finalmente dar el salto a otro país del ‘Viejo Continente’.

Oliver Sonne Partidos Minutos Goles Asistencias Silkeborg 21 1775′ 3 4

Pedro Aquino - Santos Laguna

La ‘Roca’ superó las molestias físicas, que lo venían aquejando en el último tiempo, y ya ha vuelto a sumar minutos en el segundo semestre del año. Comenzó de a pocos y ya viene cerrando el 2024 con mayor actividad. Como su equipo no clasificó a la etapa de eliminación directa de la liga azteca, el mediocampista nacional se quedó sin fútbol a inicios de noviembre, esperando lo que será el siguiente año. Los ‘albiverdes’, al haberlo esperado con el tema de su recuperación, no tendrían pensando prescindir de sus servicios, por lo que seguiría al menos una temporada más en el club.

Pedro Aquino Partidos Minutos Goles Asistencias Santos Laguna 7 395′ - -

Wilder Cartagena - Orlando City

‘Carta’, al igual que Gallese, tuvo bastante participación esta temporada con los ‘leones’. Su técnico, Óscar Pareja, lo tuvo bien en consideración siendo titular en la mayoría de los partidos en el medicampo. Si bien Orlando City se quedó en semifinales de la MLS Cup, los registros de Wilder son más que satisfatorios. Con contrato vigente hasta final del 2025, es muy probable que el club de Florida busque extender su vínculo por ser una pieza importante en su plantilla.

Wilder Cartagena Partidos Minutos Goles Asistencias Orlando City 39 3209′ - 1

Jesús Castillo - Gil Vicente

En su segunda temporada en Portugal, Castillo continúa haciéndose un nombre dentro de Gil Vicente. Todavía no es titular indiscutible, pero ha tenido varios partidos completando los 90′, lo que da cuentas de que su técnico lo ve con condiciones a sus 23 años. El elenco gallo marcha en la posición 12 de la Primeira Liga y está comprometido con el tema del descenso, a solo un punto de la zona roja. El contrato del peruano es hasta mediados del 2027 y con la participación que tiene es poco probable que cambie de destino la próxima temporada.

Jesús Castillo Partidos Minutos Goles Asistencias Gil Vicente 11 604′ - -

Miguel Trauco - Criciúma

El ‘Genio’ pasa por una disyuntiva: su nivel individual ha sido más que aceptable en el Brasileirao, pero a nivel colectivo su equipo, Criciúma, está muy complicado con los puestos de descenso. A falta de dos fechas para el cierre del campeonato, el elenco de Santa Catarina no tiene asegurado su permanencia. Sin contar lo que se juega en estos momentos, Trauco ha sido titular indiscutible a lo largo de toda la campaña. Y aunque su contrato acaba a final de año, el lateral peruano evaluará su futuro una vez termine el torneo, ya sea con la permanencia de su club o el descenso. Como agente libre, podrá definir su futuro según le parezca.

Miguel Trauco Partidos Minutos Goles Asistencias Criciúma 35 1891′ 2 -

Sergio Peña - Malmo

El volante nacional está ya establecido en Suecia, donde es titular indiscutible en Malmo. Esta temporada 2024/25, además de su liga local, ha disputado Europa League. Su contrato acaba a fin del 2025, pero no hay indicios de que pueda salir en la proxima ventana de transferencias, al ser pieza fundamental en la zona medular de Henrik Rydstrom.

Sergio Peña Partidos Minutos Goles Asistencias Malmo 11 966′ - 2

André Carrillo - Corinthians

La ‘Culebra’ parecía que iba a tener un año complicado luego de su salida del Al-Qadsiah. No obstante, encontró un buen lugar donde recaer: Corinthians de Brasil, gracias a la confianza de Ramón Díaz, su extécnico en Al-Hilal. Carrillo volvió a un fútbol competitivo como el Brasileirao, jugando casi todos los partidos. Incluso se llegó a pensar que con su rendimiento podía volver a la selección, pero Jorge Fossati no lo citó en noviembre. A pesar de eso, ha tenido presencia en la Copa Sudamericana: el ‘Timao’ llegó hasta las semifinales y lucha por acabar entre los primeros puestos del certamen brasileño. Con un contrato firmado hasta finales del 2025 y con el ‘OK’ de su DT, no hay indicios de que salga del equipo.

André Carrillo Partidos Minutos Goles Asistencias Corinthians 17 862′ - 1

Piero Quispe - Pumas UNAM

En su segunda campaña en México, Piero Quispe logró ya destaparse mucho más, como si estuviera en la cancha del Monumental. Este segundo semestre, ha sido más que positivo para el volante nacional, siendo un titular con los del Pedregal. No solo eso con jugadas individuales que fueron destacadas por la prensa azteca. No obstante, los universitarios se quedaron en los cuartos de final de la Liguilla tras caer en la serie ante Monterrey. Con dos años más de contrato, la ‘Joya’ podría seguir una temporada más en Pumas. Eso si, si llegase una oferta importante, podría salir para sumar nuevos retos.

Piero Quispe Partidos Minutos Goles Asistencias Pumas UNAM 17 1289′ 2 1

Gianluca Lapadula - Cagliari

Esta temporada, no ha sido la mejor para Gianluca Lapadula no solo en producción de goles, sino en relevancia. Desde el inicio del curso, se hablaba de una posible salida suya, pero al final no se dio y tuvo que remar desde atrás con el hecho de que ya no iba a ser titular fijo, sino una alternativa más en ataque. Hay partidos que el ‘Bambino’ arranca y otros tantos que ve las acciones desde el banquilo. A sus 34 años y con contrato hasta mediados del 2026, su futuro luce incierto, pues puede que busque su salida en el próximo mercado de pases para aagarrar mayor continuidad.

Gianluca Lapadula Partidos Minutos Goles Asistencias Cagliari 11 343′ 1 -

Bryan Reyna - Belgrano

El ‘Picante’ tuvo seis meses impresionantes en su inicio con el ‘Pirata’, deslumbrado a todos, hinchas, prensa hasta el propio presidente de su club. Sin embargo, todo cambió en el segundo semestre desde el cruce verbal que tuvo con Juan Cruz Real, DT en ese momento. Tras ello, Bryan Reyna perdió relevencia y fue dejado de lado. Recientemente, no fue convocado en dos partidos, uno por ausentarse en los entrenamientos y otro como castigo. Cruz Real acaba de ser sacado del puesto y puede que el panorama cambie para el peruano el próximo año. Eso sí, también se habla del deseo del ‘Picante’ de dejar Belgrano, por lo que su futuro aún no está decidido.

Bryan Reyna Partidos Minutos Goles Asistencias Belgrano 34 2022′ 4 6

Joao Grimaldo - Partizán

Grimaldo es quizá el único jugador de afuera que más le ha costado mostrarse esta temporada. Llegó a Serbia con un cartel prometedor, pero la adaptación, el idioma y otros factores han pesado en su rendimiento, por lo que todavía no se afianza. Viene jugando contados minutos y en estos momentos solo se puede hablar de tiempo para que pueda encontrarse en el Partizán. Con un contrato hasta mediados del 2028, no hay indicios de que a inicios del 2025 vaya a salir del club.

Joao Grimaldo Partidos Minutos Goles Asistencias Partizán 10 289′ - -

Raúl Ruídiaz - Seattle Sounders

La ‘Pulga’ cerró su año de manera muy discreta, una temporada en la que las lesiones le volvieron a quitar continuidad y la poca producción de goles fue su principal problema. No solo eso, su técnico, Bruan Schmetzer, dejó de darle la relevancia que tenía siendo un histórico del club (máximo goleador), lo que aumentó las diferencias con el DT. Su último partido fue hace un par de días en el cierre de la campaña del Seattle al caer en las semifinales de la MLS Cup. Su contrato acabará en los próximos días y es un hecho de que no seguirá en la institución. Se habla de la posibilidad de volver a Universitario para 2025, pero es una opción lejana para Ruídiaz, que quiere seguir un tiempo más en Estados Unidos, para así recibir en los próximos seis meses su ciudadania americana.

Raúl Ruidíaz Partidos Minutos Goles Asistencias Seattle Sounders 32 1586′ 8 -





