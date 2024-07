Falta poco para que se reanude la Liga 1 y el Torneo Clausura 2024 inicie su primera jornada, este viernes 12 de julio. Uno de los favoritos para ganar el campeonato, recientemente ganador del Apertura, es Universitario de Deportes. Durante la primera parte del certamen peruano, la escuadra exhibió un desempeño destacado, particularmente en la portería, firmemente resguardada por Sebastián Britos, de 36 años. En una reciente entrevista, el uruguayo habló sobre su llegada al cuadro merengue y lo que representa para él esta institución.

Britos participó en la última edición del podcast “Y Uno Feliz”. Durante la conversación, el arquero relató cómo llegó al conjunto merengue, detallando que el proceso de su incorporación se dio mientras en Perú se jugaban los duelos de definición de la Liga 1-2023. Detalló que fue contactado por Jean Ferrari, administrador, y Manuel Barreto, director deportivo.

“Quería jugar en un equipo grande. Tenía las ganas de jugar en un equipo grande. A mí me llamaron Jean y Manuel, entre final y final (del 2023) y me expresaron su deseo de contar conmigo. Ahí un poco le empecé a prestar más la atención y vi que era muy grande”, comenzó narrando el guardameta.

Seguidamente, mencionó que —previo de recibir la comunicación mencionada— desconocía la magnitud de lo que significaba pertenecer a la U: “Antes de esa llamada sabía que era uno de los equipos más grandes de Perú, pero no tan grande”. Sebastián añadió que solo después de comenzar a vestir la camiseta crema y viajar con el equipo este año, fue cuando realmente empezó a percibir el gran impacto que tiene el club.

“Fueron los partidos, yo no dimensionaba lo que era. Y cuando iba pasando los partidos decía que era increíble. Fuimos a Trujillo y era una locura de gente en la puerta del hotel. Fuimos a Miami, una locura de gente en el hotel. Barranquilla, había gente. En Río, había gente, en Quito, y ahora que fuimos a chile”, señaló.

Finalmente, el jugador aclaró que, aunque haya disputado varios cotejos y siente cada vez más lo que significa pertenecer a Universitario, aún no logra comprender por completo el alcance. “Partido a partido me doy cuenta lo grande que es, todavía sigo sin dimensionar, pero es demasiado. Me toca vivirlo en la calle, por eso te digo sigo sin dimensionar, es una locura, es demasiado”, concluyó.

Sebastián es una figura clave en la actual plantilla de Universitario. En términos de estadísticas, el uruguayo ha participado en 23 partidos, divididos en 17 por Liga 1 y seis por Copa Libertadores. Hasta la fecha, ha recibido 16 goles y ha mantenido su portería invicta en 12 encuentros. Aunque los cremas cuentan con una defensa muy sólida, el arquero ha demostrado ser decisivo en los momentos críticos, salvando a la ‘U’ cuando más lo necesitaba.





¿Cuándo vence el contrato de Sebastian Britos con Universitario?

Si bien su vínculo contractual vence a finales de este 2024, el área deportiva tiene un plan con él a largo plazo, según la información de L1 Radio. Sus grandes actuaciones en el Torneo Apertura y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, hicieron que en Universitario sintieran que su incorporación fue todo un éxito. Eso sí, esperan que esto se corone de la mejor manera con el título nacional en el año de su centenario.

Sebastián Britos, actual portero de Universitario. (Foto: Universitario)





Así se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1

El partido que dará inicio al Torneo Clausura será entre Unión Comercio y Los Chankas, en el Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. Este enfrentamiento promete ser intenso, ya que ambos equipos buscarán comenzar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos en el campeonato. El mismo día, Garcilaso se enfrentará a UTC, y ADT se medirá contra Sporting Cristal, en lo que serán duelos clave para establecer el ritmo del torneo desde el inicio.

El sábado 13 de julio, los compadres del fútbol peruano harán su debut en el Torneo Clausura, en lo que se espera sea una jornada llena de emociones y buen fútbol. Universitario de Deportes enfrentará a Carlos A. Mannucci en el Estadio Monumental. Este partido será una prueba crucial para el equipo crema, que buscará consolidarse como uno de los favoritos para llevarse el título del Clausura.

Por otro lado, Alianza Lima se enfrentará a César Vallejo en un escenario aún por definir (sería el Mansiche). Los blanquiazules, motivados por el inicio del Clausura y la necesidad de reivindicarse, buscarán arrancar con una victoria que les permita encaminarse.

La primera jornada del Torneo Clausura concluirá el domingo con tres partidos que prometen ser igualmente emocionantes. Alianza Atlético se enfrentará a Atlético Grau, mientras que Cusco recibirá a Melgar en un duelo que podría tener implicaciones significativas para ambos equipos. Finalmente, Sport Boys se medirá contra Sport Huancayo, cerrando así un fin de semana repleto de fútbol.

¿Cómo se define la Liga 1 Te Apuesto 2024?

Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.

Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.

En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero; eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.

Se llevarse a cabo una final por el título nacional de la temporada 2024, el equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Erick Gamarra Huancaíno egresado de Ciencias de la Comunicación de la USMP y con un máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija de Madrid. Experiencia en temas internacionales. Actualmente, escribo para México y Colombia, en Depor. Mis intereses: los temas sociales y como estos afectan al deporte y a otras áreas del desarrollo humano.