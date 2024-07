En una nueva entrega del podcast “Enfocados”, André Carrillo (33 años) fue recibido calurosamente por los anfitriones Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. A lo largo del diálogo, los exjugadores intercambiaron anécdotas con el futbolista, actual delantero de Al-Qadisiyah en la Liga Profesional Saudí. No obstante, el momento más destacado ocurrió cuando el jugador profundizó en cómo planea su retorno a Alianza Lima, el club donde se formó y que fue su hogar antes de trasladarse al fútbol internacional, donde actualmente prosigue su carrera.

La ‘Culebra’ es un confeso hincha aliancista, el equipo donde debutó en la primera división antes de trasladarse en 2011 al Sporting de Lisboa. Consciente de que su carrera deportiva se acerca a su ocaso, el atacante aún alberga el deseo de retirarse vistiendo la camiseta de la institución victoriana. Aun así, precisó que espera desempeñar un mejor rol que el que tenía al marcharse, basándose en sus conocimientos adquiridos.

“Me gustaría en algún momento regresar a Alianza para tener más responsabilidad, para asumir de otra manera. Lo he pensado, tengo una ilusión”, comenzó diciendo André. Sin embargo, una de las cosas que no quiere que le ocurra —en caso de concretarse su retorno y algo que le causa temor— enfrentar las dificultades que experimentó Christian Cueva.

“(...) Tengo miedo de que me pase lo que le paso a Cueva. No quiero estar con el ojo hinchado. No estoy para pasar por esos momentos, no estoy para estar pasando por esas situaciones tan incómodas”, señaló. Como se recuerda, ‘Aladino’, cuestionado por su bajo rendimiento con Alianza Lima en 2023, tuvo un conflicto con los hinchas blanquiazules en 2015, después de que el equipo fuera goleado 4-0 por Huracán en la fase previa de la Copa Libertadores, y fue agredido posteriormente.

Seguidamente, Carrillo detalló cuándo y bajo qué condiciones se podría dar su vuelta, acompañado del humor típico del programa de la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’. “Tengo que pensarla bien, encontrar el momento perfecto. El momento que ganaron dos ligas cuando tú estabas (Jefferson) dije ‘ahora voy’, pero si ya ganaron dos ligas, exige una liga más y dije ‘no, ahorita, no, hay que esperar que pierda, que le vaya mal y que digan ‘Carrillo ven’. Hay que ser inteligentes en el fútbol”, concluyó la ‘Culebra’.





André Carrillo: ¿hasta cuándo firmó con Al Qadisiyah?

Luego de dejar Al Hilal tras cinco temporadas, André Carrillo llegó a Al Qadisiyah con el objetivo de lograr al ascenso a la Liga Profesional Saudí —finalidad que fue cumplida—. Por tal motivo, firmó un contrato que funciona hasta el mes de junio del próximo año. Ahora que se ha convertido en pieza clave, los hinchas del cuadro árabe esperan que pueda renovar y siga siendo referente del plantel.

En la lista de jugadores más valiosos de este equipo, el peruano ocupa el quinto lugar con una tasación de 1.5 millones de euros, según informa Transfermarkt. Es superado por el francés Kévin Rodrigues y el alemán Alexander Hack, valuados en 1.8 millones de euros, por Luciano Vietto, con 2.0 millones, y por Nacho Fernández, con 3 millones.

En Al Qadisiya, nuestro compatriota es una de las figuras en las campañas de marketing, ya que es muy reconocido y admirado en el país. Con el regreso a la Primera División, se espera que André siga siendo una figura destacada ante los aficionados, siendo una vitrina constante para el club.

Cabe recordar que Al Hilal fue quien le abrió las puertas al atacante en Arabia Saudita. Luego de jugar el Mundial de Rusia 2018, Carrillo dejó Europa para incursionar en tierras árabes. No tardó mucho tiempo en consolidarse como una de las figuras de Al Hilal, donde ganó siete títulos locales y la Champions League de Arabia en dos ocasiones.

André Carrillo juegan en Al Qadisiyah de la Liga de Arabia Saudita. (Foto: Difusión)





