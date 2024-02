Luego de empatar sin goles con UTC en Cajabamba, el plantel de Universitario de Deportes volvió a Lima y este domingo descansarán para a partir de mañana comenzar a preparar el próximo duelo frente a Sport Huancayo. Segundo Portocarrero, uno de los que más insistió ayer por la banda izquierda, declaró unos minutos ante los medios de comunicación y destacó el punto que sumaron en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

El futbolista de 27 años sumó su quinto partido con la ‘U’ y el tercero siendo titular, por lo que poco a poco se viene ganando la confianza de Fabián Bustos. Si bien no estuvo muy preciso con los centros, no se cansó de correr todo el partido. “Siempre suma un punto de visitante, obviamente íbamos con el objetivo de sumar de a tres pero uno es importante igual”, sostuvo a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Al ser consultado sobre las situaciones que no concretaron en la etapa complementaria, Portocarrero afirmó que trabajarán en la definición para no fallar así en los próximos duelos. Recordemos que Diego Dorregaray falló las más clara de la tarde cuando se jugaban los minutos de descuento. “Son oportunidades que hay que aprovecharlas. Hay que seguir trabajando para mejorar para el próximo partido”, agregó.

Por otro lado, el exfutbolista de Barcelona SC también se refirió a su experiencia jugando en la altura de Cajabamba, a 2654 m.s.n.m. Aunque en Ecuador también jugó en condiciones similares, no lo hacía hace bastante tiempo. “Por momentos me costó, pero por momentos lo supe superar. Tenía rato que no jugaba en altura pero me iré adaptando de nuevo”, acotó.

Segundo Portocarrero valoró el empate ante UTC y afirmó que con el correr del campeonato se darán cuenta el verdadero valor de este punto en condición de visitante. “Nos daremos cuenta al final de la temporada si nos sirvió o no. Esto es así, podemos seguir mejorando, hay muchos puntos por delante”, puntualizó el carrilero ecuatoriano.

Con este 0-0 en territorio cajabambino, Universitario llegó a los 13 puntos y comparte la punta de la tabla de posiciones con Sporting Cristal y Sport Huancayo, precisamente su rival del próximo fin de semana. Fabián Bustos deberá corregir los errores que se evidenciaron ante el ‘Gavilán del Norte’ y mostrar una mejor versión de su idea de juego, sobre todo porque ahora jugarán en casa y con el apoyo de la hinchada ‘crema’.

Segundo Portocarrero suma cinco partidos con Universitario en la temporada 2024. (Foto: Liga 1)





¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de este empate sin goles ante UTC, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Huancayo por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el sábado 2 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 de Movistar, además de su versión de streaming vía Movistar TV App.

Posteriormente, los ‘merengues’ tendrán una complicada visita de altura cuando viaje a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso por la fecha 7. Este encuentro está pactado para el viernes 8 de marzo desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO