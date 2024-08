El partido entre Universitario de Deportes y César Vallejo quedó en segundo plano por un momento cuando el Estadio Monumental recibió a una figura destacada del deporte en los últimos tiempos: Stefano Peschiera, medallista olímpico que obtuvo la presea de bronce en París 2024. El velerista, hincha confeso de la ‘U’, recibió un homenaje de la administración crema antes del encuentro correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura, frente a miles de hinchas que asistieron a apoyar a su equipo. Peschiera, sobre el césped, posó con una camiseta especial y mostró su medalla a todo el público presente en Ate.

Luego de que el Gobierno, a través de una resolución del Instituto Peruano del Deporte (IPD), oficializara la entrega de los Laureles Deportivos al velerista Stefano Peschiera, quien obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2024, parecía que los reconocimientos para el deportista nacional terminarían ahí. Sin embargo, había uno más por realizar, quizás uno que nunca pensó recibir.

Antes del inicio del partido en el Monumental, la administración tenía entre sus hinchas presentes a uno muy especial: Stefano Peschiera. Además de disfrutar del encuentro de su equipo, Peschiera fue invitado a recibir un homenaje de la institución de la cual es hincha desde la infancia. Junto a Jean Ferrari, se posicionó en el campo del coloso de Ate, donde posó con una camiseta especial y mostró su medalla ante los hinchas cremas.

Tras esto, el velerista habló sobre este significativo momento. “Un agradecimiento para todo el Perú en general y para los hinchas de la ‘U’ que me han recibido con mucha calidez. Sigo al equipo desde los cinco años, he ido a norte en mis épocas de más chico. Siempre es una alegría venir acá, conocer más sobre el equipo, verlo ganar y campeonar”, dijo para las cámaras de GOLPERU.

Asimismo, Peschiera que se mostró entusiasmado por el inicio del del partido, no se animó de dar un pronostico para el partido entre la ‘U’ y la UCV, sin embargo, deseó que su crema se lleve los tres puntos. Por otro lado, agregó. “Ahora lo tenemos que ultimar con el equipo de marketing (sobre recibir entradas para los partidos de Universitario), pero yo creo que sí, esperemos. He venido a alentar en los últimos meses y siempre me ha encantado ver a la ‘U’, en los buenos y malos momentos”, declaró.





Universitario vs. César Vallejo: lo que se les viene

Siguiendo con la programación, Universitario se enfrentará contra Alianza Atlético el 15 de septiembre, tras la para por la fecha doble de Eliminatorias. El inicio del encuentro está fijado para la 1:00 p.m. (hora local). Este encuentro por la fecha 10 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Los cremas vienen peleando palmo a palmo el Torneo Clausura 2024 con Alianza Lima y buscan quedarse con el primer lugar de tabla para proclamarse campeones nacionales automáticamente, y así evitar una definición a fin de año. Recordemos que el equipo de Fabián Bustos ganó el primer torneo de año por diferencia de goles sobre Sporting Cristal y quieren obtener el título en el año de su Centenario.

Por su parte, César Vallejo recibirá Unión Comercio el 13 de septiembre en el Estadio Mansiche de Trujillo. El inicio del encuentro está fijado para las 6:00 p.m. (hora local). Este encuentro por la fecha 10 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR