La derrota ante Alianza Lima en el mismísimo estadio Monumental dejó muchas dudas en Universitario de Deportes, pero al menos una certeza: la capacidad de Piero Quispe para pelear el titularato y merecer más minutos que los que tuvo ante los blanquiazules. Quispe ingresó en el minuto 84 y su atrevimiento natural con la pelota despertó a las tribunas y dejó en jaque a Carlos Zambrano, quien terminó siendo expulsado por una falta propiciada por el habilidoso mediocampista. En menos de diez minutos hizo lo que nadie pudo: fue desequilibrante. Para entender por qué de su suplencia y cómo es que se le plantea esta temporada en un año donde parecía iba a consolidarse, hablamos con Tito Chumpitaz, hijo del gran ‘Capitán de América’ y descubridor de la máxima promesa crema.

¿Cómo describes la reciente derrota del clásico en el estadio Monumental?

Alianza fue efectivo. La ‘U’ pudo anotar dos goles, pero Valera no pasa por su mejor momento, Rivera va a todas las jugadas, pero le falta el gol. No hay definición. Los jugadores deben andar finos. Alianza aguantó el partido y demostró jerarquía en momentos justos. A la ‘U’ le faltó atrevimiento, no tuvo inventiva.

Los hinchas le pide a Carlos Compagnucci la titularidad de Piero Quispe, hoy desplazado del once por el argentino Martín Pérez Guedes...

Piero Quispe terminó siendo el mejor jugador de la ‘U’ en el 2022. No creo que tanto haya bajado de nivel futbolístico para que lo sienten. Para mí hoy es titular. Lo demuestra cuando ha ingresado. Por ahí tiene falta de gol, pero el jugador que inventa siempre está cerca del gol, ya que propone fútbol. No sabemos en la interna lo que ha pasado con Piero, todos tenemos un bajón, pero también buscamos levantarnos. Quispe cuando entra marca la diferencia.

Juan Reynoso busca la continuidad de Piero Quispe en la ‘U’ para que debute en los amistosos con la selección frente a Alemania o Marruecos...

Juan Reynoso lo tiene en la mira, en el radar. Para él, Piero Quispe es el suplente habitual de Christian Cueva, es el jugador por características que van preparando. Hay que ayudar a la selección, que se nutre de los clubes. La Federación también debe hacer un pedido especial, ya que estamos en etapa de Eliminatorias.

Carlos Zambrano le fue con todo a Piero Quispe. Pudo lesionarlo si es que no saltaba …

Para un jugador ranqueado como Carlos Zambrano, lógicamente tiene las armas para decirle que estaba ahí, pero no fue con mala intención. Felizmente no llegó a mayores, Zambrano si quiere golpear a alguien, lo hace. No creo que sea de los jugadores que busca lesionar a un talento peruano, sabe que es un jugador de selección. Fue una jugada producto del juego.

¿Qué te pareció la celebración de Pablo Sabbag en el Monumental?

Ahora que lo suspendan al jugador de Alianza, como lo hicieron con Succar en Matute. Corresponde medir con la misma vara. En el fútbol todo da vuelta, después que suceda en su estadio después no reclamen. En el fútbol hay revancha, esto es un partido nada más, no es por el título ni descenso, pero no den por muerto a la ‘U’.

Nelson Cabanillas se viene consolidando como lateral izquierdo en la ‘U’...

Viene jugando bien. No es fácil pasarlo, tuvo una gran trabajo contra Costa, un jugador de experiencia. Nelson hace un trabajo silencioso, estamos ante una realidad. Es el mejor lateral izquierdo del fútbol peruano. Está haciendo los merecimientos para llegar a la selección.

Los hinchas piden la salida de Carlos Compagnucci. ¿Qué opinas?

Los que hacen un equipo son los dirigentes, pero también son los jugadores con su juego. Hay muchos factores para el cambio de un entrenador. Compagnucci tiene la suficiente autoridad para arreglar esta situación. Creo que todavía no encuentra el equipo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.