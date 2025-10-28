Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Un grupo selecto: los tricampeones con Universitario que estuvieron en todas las campañas desde el 2023
Si bien Universitario se proclamó tricampeón en Tarma, no todos los jugadores del actual plantel iniciaron el camino hacia esta gesta desde la temporada 2023. Repasa a este grupo selecto de 13 futbolistas.
Son 13 los futbolistas que fueron parte del mismo plantel durante el tricampeonato entre el 2023 y 2025. (Foto: Universitario / Getty Images)
Universitario de Deportes se proclamó tricampeón del fútbol peruano por segunda vez en su historia, y se convirtió en el único equipo del fútbol peruano en conseguirlo en xo oportunidades. El conjunto de Ate cerró un círculo que comenzó en el 2023 con el Matutazo ante Alianza Lima, continuó con la vuelta olímpica en Andahuaylas en el 2024 y terminó con los festejos en Tarma. Sin embargo, hay un detalle a tomar en cuenta: no todos los miembros del actual plantel formaron parte de esta gesta desde el 2023, ya que algunos se sumaron en el camino y llegaron para potenciar al equipo en las temporadas posteriores. En la siguiente galería repasaremos los 13 futbolistas que sí son tricampeones en todo sentido de la palabra, con algunos de ellos con contrato vigente y que seguramente irán con todo en busca del tetracampeonato.