Son 13 los futbolistas que fueron parte del mismo plantel durante el tricampeonato entre el 2023 y 2025. (Foto: Universitario / Getty Images)
depor

  • Andy Polo. (Foto: Universitario)
  • Matías Di Benedetto. (Foto: Getty Images)
  • Aldo Corzo. (Foto: Getty Images)
  • Williams Riveros. (Foto: Getty Images)
  • Martín Pérez Guedes. (Foto: Universitario)
  • Alex Valera. (Foto: GEC)
  • Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)
  • Edison Flores. (Foto: Getty Images)
  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
  • José Rivera. (Foto: Getty Images)
  • Jorge Murrugarra. (Foto: Universitario)
  • Hugo Ancajima. (Foto: Universitario)
  • Aamet Calderón. (Foto: GEC)
se proclamó tricampeón del fútbol peruano por segunda vez en su historia, y se convirtió en el único equipo del fútbol peruano en conseguirlo en xo oportunidades. El conjunto de Ate cerró un círculo que comenzó en el 2023 con el ante Alianza Lima, continuó con la vuelta olímpica en Andahuaylas en el 2024 y terminó con los festejos en Tarma. Sin embargo, hay un detalle a tomar en cuenta: no todos los miembros del actual plantel formaron parte de esta gesta desde el 2023, ya que algunos se sumaron en el camino y llegaron para potenciar al equipo en las temporadas posteriores. En la siguiente galería repasaremos los que sí son tricampeones en todo sentido de la palabra, con algunos de ellos con contrato vigente y que seguramente irán con todo en busca del tetracampeonato.

