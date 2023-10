El partido comenzó con la ‘U’ teniendo el balón, pero sin llegadas claras al arco, solo ciertas aproximaciones; el ‘Gavilán’ se había parado de contraataque y esperaba paciente en su campo, hasta que Luis Urruti (34′) marcó un golazo desde fuera del área y abrió el camino. Con el 1-0, el trámite fue otro, y tras el descanso llegaron los festejos de Williams Riveros (49′) y Edison Flores (52′) para sentenciar la cuenta, ser los nuevos líderes y ponerse a tres puntos de Alianza en el acumulado.

Las claves del partido

Sigue fino

Al igual que contra Sport Boys y ante la Vallejo, Luis Urruti continúa encendido de cara al arco rival. Frente a UTC, marcó su tercer gol consecutivo y abrió el camino de la victoria crema con un golazo desde fuera del área. A los 34′, y tras una recuperación de balón de Riveros, ‘Tito’ se generó un espacio, avanzó sin presión y sacó el zapatazo.

Zubczuk puso la mano, pero le fue imposible desviar el balón. El uruguayo completó otra gran jornada, y recibió una calificación de 7.0 para Sofascore. Con su tanto, ‘Tito’ acumuló 11 goles en el año y ya es el segundo máximo anotador de la ‘U’, solo por detrás de Valera (3). En la recta final del Clausura, la presencia y goles del atacante han sido determinantes.

Luis Urruti anotó el 1-0 a favor de Universitario vs. UTC. (Video: GOLPERU)





Muralla con gol

Aunque la fecha pasada no estuvo por suspensión de tarjetas amarillas y su reemplazo (Marco Saravia) no desentonó en el Mansiche, la presencia de Williams Riveros le da otra jerarquía en la línea de tres al fondo. El paraguayo volvió a ser una muralla atrás, pero no solo apareció en su área, también en la de ‘Gavilán del Norte’ marcando el 2-0.

Cuando recién había iniciado el segundo tiempo, la ‘U’ tuvo un tiro de esquina a favor, y en el banderín se pararon Flores y Polo. En una jugada preparada, la pelota pasó a un lado, el centro llegó al segundo palo, Di Benedetto la bajó y Riveros conectó de cabeza ante la vista de Zubczuk y compañía, a los 49′. Sofascore calificó a ‘Tarzán’ con 8.8, el mayor puntaje.





Williams Riveros anotó el 2-0 de Universitario vs. UTC. (Video: GOLPERU)

Paró las ‘Orejas’

En el mismo día que Juan Reynoso anunció a los convocados locales y su nombre estuvo nuevamente ausente, Edison Flores volvió al gol para sentenciar la cuenta de la ‘U’. ‘Orejas’, que esta vez estuvo como delantero de área reemplazando a Valera, se encontró con el gol a los 52′ luego de que Andy Polo lanzara un centro bajo al área y el ‘1′ de UTC no pudiera taparlo. La pelota quedó picando y el ‘19′ solo la tuvo que empujar.

Un gol que le sirve a ‘Orejas’ en lo anímico y para seguir recuperando su nivel, ya que aún no está en su mejor estado. Incluso ante UTC se sintió más cómodo llegando al área que estando ahí como delantero neto. Pese a ello, premio a su esfuerzo logró anotar. Fue calificado con un puntaje de 7.1 de acuerdo a Sofascore.

Edison Flores anotó el 3-0 de Universitario vs. UTC. (Video: GOLPERU)

El cerebro del equipo

Esta vez no le tocó marcar o asistir, pero el trabajo que hizo Piero Quispe es para destacar. La ‘joya’ crema se encargó de conducir el balón e iniciar las jugadas de ataque del equipo de Fossati. Pisó el área, eludió rivales, pero le costó terminar las jugadas; pese a ello, nunca se escondió y cada vez que tenía la pelota, levantaba la cabeza buscando abrir las bandas.

Su labor no solo fue en ataque, Quispe también fue solidario y retrocedió metros para darle una mano en la marca. De acuerdo a Sofascore, Piero recibió una calificación de 7.4. Para Fossati, fue una de las figuras, por lo que antes de que terminara el partido, lo cambió por Piero Guzmán para que pudiera recibir la ovación de las tribunas.

Cumplió su labor

Reemplazar a Rodrigo Ureña no es tarea fácil. El chileno es uno de los jugadores más destacados de los cremas en el año, por lo que cuando no está su ausencia se hace sentir. Sin embargo, esta vez, Jorge Murrugarra estuvo a la altura de las circunstancias y controló la marca en la mitad de la cancha, presionando a los rivales y no dejándolos jugar.

‘Murru’ aprovechó la oportunidad que le dio Fossati y cumplió su labor con un puntaje de 7.1, según Sofascore. Otro nombre que le sacó provecho a su vuelta al ‘11′ fue Nelson Cabanillas. El lateral no había estado ante la César Vallejo, pero ahora regresó al equipo titular y también estuvo claro con las pelotas largas y pases al medio, su puntaje fue de 7.7.





