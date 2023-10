Christian Cueva no volvió a ser convocado a la Selección Peruana. (Imagen: Depor)

Desde que debutó con la Selección Peruana en 2011, Christian Cueva ha disputado 98 encuentros, de los cuales, más del 93% fueron bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Convirtiéndose así en el hombre que más veces utilizó el ‘Tigre’ durante los dos últimos procesos clasificatorios. No obstante, aquellas rotundas estadísticas no parecen ser suficientes para Juan Reynoso, quien no contará con el futbolista de Alianza Lima para los encuentros frente a Chile y Argentina de las Eliminatorias 2026. Cortando así una racha que el ‘10′ tenía desde el año 2015.

Christian Cueva, figura crucial en las Eliminatorias hacia Rusia 2018 y Qatar 2022, estuvo presente en el campo de juego en el 91% de los compromisos de la ‘Blanquirroja’. Sin embargo, su ausencia en la convocatoria actual significa que se perderá cuatro encuentros eliminatorios, lo que reduce su posible participación al 77% de los partidos que el equipo nacional disputará en su búsqueda de llegar a la Copa del Mundo México-Estados Unidos-Canadá 2026. Es la primera vez que el jugador blanquiazul se ausentará en cuatro cotejos de un proceso clasificatorio desde 2012. En el camino hacia el Mundial 2018, participó en 16 de los 18 enfrentamientos, mientras que en el último torneo estuvo en el campo de juego en 17 de los 18 partidos, que culminaron en el repechaje frente a Australia. En el escenario más optimista, ‘Cuevita’ podría llegar a disputar hasta 14 encuentros en las actuales Eliminatorias.

Eliminatorias PJ PJ-Cueva Ausencias Motivo de ausencias Rusia 2018 18 16 2 Acumulación de tarjetas amarillas / Expulsión Qatar 2022 18 17 1 Acumulación de tarjetas amarillas México-Estadoss Unidos-Canadá 2026 4 0 4 Decisión Técnica Es importante destacar que en los dos procesos anteriores, las ocasiones en las que Christian Cueva no participó se debieron exclusivamente a cuestiones de suspensión, ya sea por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones. Sin embargo, la situación actual con Juan Reynoso se relaciona exclusivamente con una decisión técnica . Aunque no le cierra las puertas, tal como lo explicó en su última conferencia de prensa. ¿Cómo le fue a la Selección Peruana sin Cueva? Entre 2019 y 2023, Christian Cueva estuvo fuera de acción en apenas ocho encuentros de la Selección Peruana, tanto en amistosos como en torneos oficiales. El historial muestra que solo en una ocasión el equipo nacional logró obtener los tres puntos en su ausencia. Este hecho ocurrió en enero de 2022, durante un enfrentamiento de preparación contra Jamaica, donde vencimos a los centroamericanos por 3 a 0. Una estadística especialmente significativa es la de este año: cero victorias cuando el mediocampista no estuvo en el terreno de juego. Si examinamos más detenidamente los números, descubrimos que en los cuatro encuentros en los que Perú no contó con Cueva, apenas realizamos un solo remate a puerta. Esto evidencia claramente por qué no logramos sumar victorias. Año Partidos ausente Victorias Empates Derrotas 2023 4 0 2 2 2022 3 1 0 2019 1 0 0 1 ¿Por qué Christian Cueva no fue convocado? Las estadísticas de Christian Cueva en su retorno al fútbol peruano no respaldan su continuidad en la Selección Peruana en la era de Ricardo Gareca. Si analizamos sus números, podemos identificar varias áreas con datos muy discretos. En términos de goles y disparos, Cueva no ha logrado marcar en los últimos 21 partidos de la Liga 1 2023, con un promedio de menos de un tiro al arco por juego. Su conversión de tiros a gol es del 0%, lo que indica una falta de eficacia en la finalización de las jugadas. El promedio de pocos minutos por partido de Christian Cueva, que es de 52 minutos por partido, es un indicador que plantea interrogantes sobre su estado físico o su real aporte a Alianza Lima. Esta limitada participación reduce su oportunidad de aportar significativamente al equipo y de influir en los resultados de los íntimos. En cuanto a su contribución en el juego de equipo, a pesar de tener un buen porcentaje de precisión en los pases (86%), sus estadísticas en la creación de ocasiones de gol son muy bajas para un futbolista de su nivel, con una asistencia y dos oportunidades de gran trascendencia creadas. Además, su capacidad para defender y recuperar balones es limitada, con muy pocos despejes, intercepciones y recuperaciones de balón por partido. Estos últimos, aspectos muy valorados en el comando técnico del ‘Cabezón’ Reynoso. Estadísticas Valor PJ 21 Minutos por partido 52 Goles 0 Disparos por partido 0.7 Disparos al arco por partido 0.2 Conversión de tiros a gol 0% Asistencias 1

