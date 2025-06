Buscando recuperar la esencia futbolística y queriendo ampliar la ventaja que tienen en la tabla de posiciones de la Liga 1, Universitario de Deportes venció por 5-0 a ADT en el Estadio Monumental. En un duelo donde se notó una diferencia, no solo entre planteles, si no también entre ambos tiempos en los que, al comienzo, les costó llegar a los goles en el marcador. Esto, lo supo reconocer Jorge Fossati que no minimizó en ningún momento la virtudes que pudo presentar el rival.

El reloj de la cuenta regresiva comenzó a correr, pensando en lo que serán las últimas fechas de este Torneo Apertura y, aunque Universitario tiene un partido menos que disputará entre semana, no se ha alejado del liderato de la tabla pese a algunos despertares de sus más cercanos persecutores. ADT buscó hacerle perder el rumbo pero no lo logró.

Sin embargo, Jorge Fossati pudo reconocer la dificultad con la que se ingresó en el primer tiempo. “Me parece que en el primer tiempo se mereció ir al vestuario con mayor tranquilidad, porque hubo ocasiones de todo tipo. Igual siempre hay cosas para corregir y hubo unos 10 o 15 minutos que ellos consiguieron tener más la pelota. Porque ellos tienen muchas virtudes, es un equipo con muy buen pie, con mucha velocidad de tres cuartos de cancha para arriba. En el segundo tiempo no hubo ningún momento en el que la tenencia no haya sido superior a nosotros.”, indicó en conferencia de prensa.

Los cremas vencieron 5-0 a ADT en el Monumental. (Foto: GEC)

La actitud de ambos equipos fue diferente para la segunda mitad, teniendo mejor el control del balón fue donde la ‘U’ llegó a los goles, pero sin perder el orden defensivo que aplaudió también el popular ‘Nono’. “Valoro mucho lo que hizo el equipo defensivamente, desde los delanteros que son los primeros defensores. El resultado parece que hubiéramos jugado con un rival muy inferior o que somos muy superiores, pero a mí me parece que también fue una mala actuación de ellos lo que permitió el resultado”, mencionó.

Un momento clave del partido, fue cuando Diego Churin presentó dolencias tras una exigida jugada buscando mantener el balón, por lo que ha generado duda en el hincha ‘crema’ sobre si se encontrará apto para los próximos compromisos, sabiendo que fue titular por la ausencia de Edison Flores, de quien Fossati también contó a detalle el por qué de su ausencia.

“Vamos a tener certeza con evaluaciones si es que solo se tensó el músculo o si tiene una lesión. Lo que trabajó Diego tanto en ataque como en defensa fue mucho, así que esperemos que se recupere pronto. Edison intentó entre semana, pero en ese intento todavía sentía molestias y por eso decidimos que no siguiera porque era un riesgo muy grande”, señaló.

Si bien, esas dos ausencias son, dentro de todo, recuperables, la expectativa por saber el futuro de uno de los que marcó gol en el Monumental fue grande. Y es que César Inga habría recibido una oferta desde el Olimpia de Paraguay, donde se reencontraría con Fabián Bustos quien, conociéndolo y viendo su último paso por la Selección Peruana, habría encontrado la chance perfecta para ficharlo. Pero Fossati fue tajante al respecto.

César Inga marcó el segundo gol del triunfo de la 'U'. (Foto: GEC)

“Puede haber interés de algún equipo pero por lo que a mí me dice nuestro presidente es que por ahora no están dadas las condiciones para que él emigre. Todo son trascendidos, me han llamado de Paraguay pero no son más que trascendidos y yo simplemente me guío de la versión del presidente”, comentó al respecto.

Por último, no fue ajeno a la realidad de la tabla de posiciones en la que, a pesar de estar en el primer lugar, sus más cercanos perseguidores tienen apenas una diferencia mínima de puntos, por lo que aún los mantiene en vilo de lo que será la definición final del Apertura.

“Sabemos que esto está apretadísimo, hay 8 o 9 equipos que nos separan 4 puntos. Así que cada partido, cada fecha es de vital importancia. Tenemos la mentalidad de que cada partido lo tomamos como una final. Es verdad que el margen de error es menor, pero todos los puntos son importantes”, concluyó.

