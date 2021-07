Pese a la ventaja que tenían los dirigidos por Ángel Comizzo, con un golazo de Gerson Barreto, quedó claro que el partido entre Universitario vs. Alianza Atlético aún no está definido. Y es que el ‘Vendaval’ salió con el pie en el acelerador en el segundo tiempo. Esta vez Carlos Ascues dejó en claro que Jahir Butrón no se equivocó en ponerlo por todo el frente de ataque.

¿Qué pasó? José Guidino sobre los 48 minutos sacó un centro desde el sector izquierdo y Ascues no desaprovechó la descoordinación que hubo en la defensa merengue. Entonces de un zurdazo derrotó a José Carvallo y la mandó al fondo. Por ahora todo igual en el estadio Miguel Grau del Callao.

Universitario vs Alianza Atlético: la previa

Luego de un cierre positivo de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021, Universitario de Deportes llega a este partido con cuatro partidos oficiales sin conocer la derrota. Bajo esta premisa, su último encuentro terminó 0-0 y tuvo como rival a Carlos A. Mannucci y terminó en la posición 3.

Eso sí, al igual que Alianza Lima, decepcionó en la Copa Bicentenario tras caer en los dieciseisavos de final de la Copa Bicentenario ante Deportivo Coopsol, dejando así una mala imagen junto a una mala racha ante el cuadro originario de Chancay. Para la Fase 2, ya no tiene excusa de no brillar porque fue eliminado del torneo internacional y estará enfocado en el plano local.

En el caso de Alianza Atlético no se encuentra complicado con la zona de descenso y se mantuvo firme en el desarrollo de la Fase 1. El cierre fue venciendo por 2-0 a UTC de Cajamarca. Los dirigidos por Jahir Butrón no conocen el triunfo ante los ‘cremas’ desde el año 2015.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR