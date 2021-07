Más allá del triunfo contra Arsenal de Sarandí, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el hincha de Sporting Cristal lo que más rescató es el cómo se dio la hazaña: sobre el final apareció Alejandro Hohberg con un doblete y le dio vuelta al resultado. Con ese escenario, las chances de los celestes están intactas para la siguiente fase. Y todo eso lo tiene claro Sergio Rondina, el DT del cuadro argentino.

El estratega de Arsenal de Sarandí no dudó en destacar el juego de los dirigidos por Roberto Mosquera. “No me sorprendió Cristal, ya que el equipo tiene una estructura y tiene un ADN de jugar”, mencionó el DT en Las Voces del Fútbol. A su vez, indicó que “creo que Cristal va a tomar sus preocupaciones, pero no creo que salga a defenderse. Siento que va a intentar dañarnos. Nosotros vamos a tener que trabajar todo el encuentro”.

Sobre el desarrollo del partido en Lima, donde Sporting Cristal volteó el cotejo en la etapa final, esto fue lo que mencionó el ‘profe’ Sergio Rondina. “Sí me quedé con bronca después del partido contra Cristal. Considero que cometimos muchos errores. Pero estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. Sin embargo, la llave está abierta”, expresó.

A su vez, el guía de la escuadra argentina destacó la presencia de un jugador en la escuadra rimense. Para él fue determinante en el partido de ida: “Grimaldo cuando ingresó, nos hizo un quilombo bárbaro. También la clave de Cristal es la de los tres volantes, la cual tiene mucha movilidad. Ahí Cristal basa todo su juego”.

Listo el cronograma celeste

Sporting Cristal buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2021 este miércoles frente a Arsenal de Sarandí. El equipo dirigido por Roberto Mosquera tuvo un buen fin de semana con una victoria (4-2) ante Cantolao, en su debut en la Fase 2 del campeonato local. Bueno, ahora toca asegurar la clasificación en tierras argentinas en el duelo de vuelta por octavos.

Este lunes por la tarde (2.30 p.m.), el conjunto bajopontino partirá hacia Buenos Aires para luego descansar en el hotel de cara a la preparación. Luego entrenarán este martes en el predio de Racing Club, en Avellaneda. Y ya el miércoles será el cotejo desde las 5:15 pm.





