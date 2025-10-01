Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Universitario vs. Alianza Atlético juegan por la Liga 1 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 12 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Mansiche. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. (Video: GOLPERU)
Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. (Video: GOLPERU)

TAGS RELACIONADOS