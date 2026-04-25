Universitario recibe a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)
Universitario recibe a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)
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Universitario recibe a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

  • Universitario recibe a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)
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    Universitario recibe a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Vargas. (Foto: Getty Images)

  • Caín Fara. (Foto: Getty Images)
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    Caín Fara. (Foto: Getty Images)

  • Williams Riveros. (Foto: Universitario)
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    Williams Riveros. (Foto: Universitario)

  • Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)
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    Ánderson Santamaría. (Foto: Liga 1)

  • Andy Polo. (Foto: Getty Images)
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    Andy Polo. (Foto: Getty Images)

  • Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)
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    Horacio Calcaterra. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Castillo. (Foto: Universitario)
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    Jesús Castillo. (Foto: Universitario)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • José Carabalí. (Foto: Universitario)
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    José Carabalí. (Foto: Universitario)

  • Edison Flores. (Foto: Universitario)
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    Edison Flores. (Foto: Universitario)

  • Alex Valera. (Foto: Universitario)
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    Alex Valera. (Foto: Universitario)

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Después de vencer por 4-1 a Deportivo Garcilaso, quiere mantenerse por la senda del triunfo este domingo, cuando enfrente a en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la jornada 12 del . Los cremas, cuartos en la tabla de posiciones con 21 puntos, saben que no dependen de sí mismos para meterse en la pelea por este primer certamen de la temporada, pero no se darán por vencidos tan fácilmente; Los Chankas (29), Alianza Lima (26) ya Cienciano (22) están por encima, por lo que buscarán sumar de a tres en casa para acercarse. Este será el segundo partido de Jorge Araujo al mano del primer equipo tras la salida de Javier Rabanal. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de los merengues.

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