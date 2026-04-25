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‘Coco’ Araujo va por otro triunfo en casa: la posible alineación de Universitario vs. Alianza Atlético
Después de vencer por 4-1 a Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes quiere mantenerse por la senda del triunfo este domingo, cuando enfrente a Alianza Atlético en el Estadio Monumental, en el compromiso correspondiente a la jornada 12 del Torneo Apertura. Los cremas, cuartos en la tabla de posiciones con 21 puntos, saben que no dependen de sí mismos para meterse en la pelea por este primer certamen de la temporada, pero no se darán por vencidos tan fácilmente; Los Chankas (29), Alianza Lima (26) ya Cienciano (22) están por encima, por lo que buscarán sumar de a tres en casa para acercarse. Este será el segundo partido de Jorge Araujo al mano del primer equipo tras la salida de Javier Rabanal. En la siguiente galería repasemos la posible alineación de los merengues.