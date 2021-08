Universitario de Deportes y Alianza Lima no se pudieron enfrentar en la primera fase de la Liga 1 debido a que estuvieron en distintos grupos y ninguno ganó su clasificación para enfrentarse en la final que terminó ganando Sporting Cristal; por ello, luego de confirmarse que ambos se verían las caras en la jornada 7 de la fase 2, los fanáticos estuvieron pendientes a la confirmación de la fecha. Este miércoles se hizo oficial.

Según reveló la Liga de Fútbol Profesional, cremas y blanquiazules chocarán en el primer Clásico del año el próximo miércoles 18 de agosto a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Nacional de Lima. Podrás vivir el partido por las pantallas de GOLPERU.

Antes de este partido, la ‘U’ jugará ante Ayacucho FC el 14 de agosto, mientras que los victorianos tendrán que hacer lo mismo ante Deportivo Municipal en la misma fecha.

Los dirigidos por Ángel Comizzo no pasan por su mejor momento futbolístico. Es cierto que lograron rescatar una importante victoria ante Cienciano (3-1) el pasado fin de semana; sin embargo, muchos señalan que necesitan del buen momento de Hernán Novick para sacar resultados positivos. Si el uruguayo no está bien, el equipo no está bien.

Por su parte, Alianza Lima vive uno de sus mejores momentos del año. Los de Carlos Bustos son líderes de la fase 2 junto a Melgar con 11 unidades y tienen grandes posibilidades de campeonar esta etapa para acceder a la final nacional a fin de año ante Sporting Cristal.

En la misma jornada en la que se jugará El Clásico, los del Rímac enfrentarán a Binacional. La fecha de este encuentro aún está por definir.

La programación de la jornada 7 de la fase 2 de la Liga 1. (Imagen: Liga de Fútbol Profesional)





