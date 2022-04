Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras este domingo 17 de abril, por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. A tres días del partido, los entrenadores de seguro están definiendo qué equipo presentarán, pero lo que ya está definido son los árbitros que estarán en el clásico.

La Comisión Nacional de Árbitros eligió a Kevin Ortega como principal, para impartir justicia en el Estadio Monumental, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El réferi FIFA estará acompañado por Michael Orué, Raúl López y Luis Seminario.

Ortega dirigirá el Universitario vs. Alianza Lima, después de tener actividad a nivel internacional en la semana. El martes, fue cuarto árbitro del Liga de Quito vs. Antofagasta; y el miércoles estuvo a cargo del Independiente del Valle vs. Deportes Tolima, por la Copa Libertadores.

Universitario vs. Alianza Lima: así llegan los equipos al clásico

Dirigido por Álvaro Gutiérrez, Universitario de Deportes consiguió un gran triunfo en su reciente presentación en la Liga 1. Fue un 2-1 logrado en el Ciudad de Cumaná ante Ayacucho FC, gracias a un golazo de Andy Polo, quien se sumó al equipo hace poco.

Con ese resultado, el cuadro crema llegó a los dieciséis puntos y trepó al quinto lugar de la tabla, con cuatro unidades menos que el líder, Deportivo Municipal.

Por su parte, Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC, aunque el miércoles perdió 2-1 a manos de Colo Colo en Chile, por la Copa Libertadores. El elenco victoriano, a estas alturas del campeonato peruano, es decimotercero, con ocho puntos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor

TE PUEDE INTERESAR