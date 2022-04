A falta de casi 60 días para el partido del repechaje, Gianluca Lapadula no pasa por un buen momento. El hombre del Benevento registra este jueves cuatro partidos consecutivos sin poder jugar en la Serie B. Es decir, desde que regresó a Italia, tras disputar los últimos compromisos de la Selección Peruana por las Eliminatorias Qatar 2022, el atacante nacional no volvió a tener minutos.

Dada esta coyuntura, Depor se comunicó con dos periodistas que cubren el día a día del conjunto de los ‘Brujos’. Esto con el objetivo de conocer qué viene sucediendo con el ‘9′ durante el tramo final del campeonato del ascenso italiano. Además, para saber cuál sería su futuro una vez que finalice la temporada.

Golpes e incertidumbre

Benevento se prepara para afrontar la recta final del curso. Le restan cinco encuentros y actualmente se ubica en la zona preliminar de los playoffs, que brindan el ascenso a la Serie A. En este momento tan trascendental, el vínculo entre el ‘Bambino’ y su equipo parece estar nuevamente resquebrajado, según le dijo a este medio Massimiliano Mogavero, corresponsal de Il Sannio Quotidiano.

“Las relaciones con el club volvieron a romperse, incluso con el entrenador y compañeros. No les está gustando la actitud de Lapadula. No entienden por qué juega con Perú y con Benevento no, aduciendo que se encuentra lesionado”, precisa.

El hombre de prensa italiano también detalló que Lapadula ha sido sometido a exámenes para poder conocer si tenía alguna lesión. Sin embargo, estos arrojaron de que solo se trataba de un tema muscular. Asimismo, reveló que nuestro compatriota no forma parte de los entrenamientos del primer plantel hace casi cuatro semanas.

Es más, en el último mes solo ha jugado 31 minutos con el Benevento.

“Dice que tiene molestias en el tobillo, pero las pruebas médicas no lo confirman. Solo indican y muestran una inflamación del tobillo, nada más. Sin embargo, el jugador continúa diciendo que tiene dolor. No entrena con el equipo desde hace un mes. Está haciendo trabajos diferenciados”, indica.

Adiós inminente

El contrato de Gianluca Lapadula finaliza a mediados del próximo año. Aunque todo hace suponer que este no llegaría a cumplirse según los plazos establecidos en un inicio. Para Augusto Serini del portal Anteprima 24, el futbolista de 32 años no volverá a vestir la camiseta amarilla y roja.

“Es difícil predecir lo que sucederá al final de temporada. Depende mucho de que se logre el ascenso. No creo que ‘Lapa’ tenga ganas de disputar otro campeonato de Serie B. Si tuviera que apostar, diría que será un adiós de todos modos”, argumenta.

El periodista italiano también señaló el activo importante que representa ‘Lapagol’ para Benevento y hasta se animó a ponerle un precio a su carta pase: “Sin duda se trata del jugador más valioso de la plantilla del Benevento. Yo creo que la valoración podría oscilar en torno a los dos o tres millones de euros, pero habrá que tener en cuenta que entonces solo quedará un año de contrato y el riesgo de perderlo a costo cero en verano de 2023″.

Aún no se habla de posibles destinos, pero se sabe que la prioridad del delantero es jugar nuevamente en la primera división de Italia. Antes ya fue vinculado con Cagliari, Sampdoria, Lazio, Venezia, Torino, Empoli, entre otros.

Cabe precisar que el mercado de fichajes arranca en Europa a partir del 1 de julio. Sin embargo, las negociaciones se empiezan a dar con un mes de antelación, justamente en los días donde nuestro seleccionado se encontrará definiendo su pase a la siguiente Copa del Mundo. Incluso, se podría esperar la clasificación peruana para que aumente su valor en el mercado.

Perdió vigencia

Mogavero y Serini coinciden en que Lapadula ya dejó de ser un jugador vital para la oncena de Fabio Caserta. El DT ha vuelto a usar el sistema 4-3-3 y ahora solo juega con un hombre de punta, que de momento es Francesco Forte. Lo que le queda a Lapadula es recuperar la confianza del estratega para poder ganarse otra vez su lugar.

Desde que el jugador nacional volvió a ser tomado en cuenta en su club, tras dejar atrás las rencillas con el comando técnico y dirigentes, solo ha podido sumar 217 minutos, siendo considerado solo una vez desde el arranque (vs. Crotone). La mitad de los encuentros no estuvo entre la lista de convocados.

A eso hay que sumarse que no logró marcar en ninguna de esas presentaciones. Su última anotación fue el 10 de diciembre del 2021, firmando un doblete ante Ternana. Pese a esta negativa estadística, se mantiene como el hombre más influyente en ataque: nueve anotaciones y cuatro asistencias.

Fecha Rival Minutos Goles 14-04-2022 Cosenza NO CONVOCADO - 10-04-2022 Vicenza NO CONVOCADO - 05-04-2022 Reggina NO CONVOCADO - 02-04-2022 Pisa NO CONVOCADO - 19-03-2022 Frosinone 31′ - 15-03-2022 Brescia NO CONVOCADO - 12-03-2022 Crotone 86′ - 1-03-2022 Cremonese 35′ - 26-02-2022 Perugia 39′ - 23-02-2022 Como 26′ -





