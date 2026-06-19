En Universitario no hay tiempo para lamentos, tras una irregular primera parte de la temporada, lejos de ganar del Torneo Apertura de la Liga 1 y eliminado en fase de grupos de Copa Libertadores. Por ello, los cremas realizar trabajos físicos en las instalaciones de Campo Mar, a la espera de los amistosos pactados durante el receso por el Mundial de Estados Unidos.

La institución centenaria, a través de sus canales oficiales, confirmó dos partidos de preparación con clubes de la Liga 1. Se trata de Sport Boys y Atlético Grau. En medio de las especulaciones del regreso de Raúl Ruidíaz a la ‘U’, el actual delantero albo tendrá la oportunidad de enfrentar a los cremas.

Cabe precisar que ambos partidos se jugarán a puertas cerradas en el predio crema, aunque no se descarta que se transmitan en el canal oficial de YouTube de Universitario, tal y como ha ocurrido en algunos encuentros amistosos de pretemporada a inicio de año.

Universitario tiene programado un amistoso internacional frente a Millonarios FC de Colombia en el Estadio Monumental el próximo sábado 11 de julio, encuentro que marcará el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, entrenador y jugador campeones con la ‘U’.

Luego de un inicio irregular, la directiva del club decidió la salida del entrenador español Javier Rabanal, quien llegó con gran cartel, luego de ser campeón en Ecuador con Independiente del Valle. Sin embargo, lo resultados no lo acompañaron.

En ese momento tomó la batuta del primer equipo Jorge Araujo, quien dirigió en los últimos años a la reserva del club. Solo estuvo al mando algunos partidos, algunos de ellos por Copa Libertadores, hasta que se hizo oficial la incorporación del experimentado entrenador argentino Héctor Cúper.

Sus primeros partidos sirvieron para conocer a su plantel, por lo que, junto al área deportiva de la ‘U’ acordaron algunos fichajes que se deben concretar en las próximas semanas. El único que llegó y ya entrena con el equipo es Jordan Guivin, quien ya jugó en el club.

Universitario es el vigente tricampeón del fútbol peruano y ganador de los últimos cinco torneos cortos. La racha se cortó, luego de que Alianza Lima se quedará con el Apertura 2026 de la Liga 1, por lo que en tienda crema tienen su revancha en la segunda parte del año.

TE PUEDE INTERESAR



