Universitario v.s. Deportivo Garcilaso se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 18 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de GOLPERU, disponible en los canales 003 y 703 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Este duelo está pactado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Monumental. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se miden por la Liga 1 2025. (Video: Universitario)
