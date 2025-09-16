A inicios de la temporada 2025, Universitario sorprendió al país pactando un amistoso ante Inter Miami, contando con la presencia de Lionel Messi. El astro argentino llegó al Perú para jugar su primer partido a nivel de clubes en Lima y el escenario fue el estadio Monumental. Definitivamente, este partido generó altas expectativas e hinchas de todos los equipos se acercaron al recinto de Ate. Ahora, como parte del cierre del presente año, buscarían cerrar con otro rival de peso: Barcelona de España.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, la empresa Sound Music Entertaiment (la misma que gestionó el partido de Inter Miami vs. Universitario), buscará realizar un evento e involucrará nuevamente a Universitario de Deportes. Esta vez, el rival sería Barcelona y el choque se jugaría en el mes de diciembre de 2025, independiente del resultado de los cremas en la Liga 1.

La misma fuente también contó que la idea inicial era tener a leyenda de Barcelona vs. Real Madrid en el recinto de Ate; sin embargo, este panorama cambió con el paso de los días. Además, de cerrarse el trato con la escuadra ‘culé’, podría adelantar uno de sus partidos de LaLiga para aprovechar el receso de fútbol en Europa y venir a Perú.

Esta noticia llega en medio de la pelea de la ‘U’ por conseguir el título nacional. Los cremas van por el tricampeonato, ya que en 2023 y 2024 se consagraron en la Liga 1. De ganar el Clausura, serían automáticamente campeones porque ya lo hicieron en el Apertura.

En el recuerdo del hincha de Universitario está también este partido que sucedió a inicios del 2025. El 29 de enero de 2025 se pudo ver a Messi como atractivo principal en Lima con un equipo estadounidense que, si bien cuenta con resultados irregulares, incrementó su cantidad de seguidores en los últimos años.

Aquel partido quedó igualado sin goles, pero -aparte de Messi- también tuvo la presencia de jugadores de renombre como es el caso de Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, sumado a la presencia de Javier Mascherano en la dirección técnica con la gran actuación del experimentado Óscar Ustari en la portería.

Por lo pronto, en los próximos días se podría conocer más detalles de esta posibilidad de ver a Barcelona en Lima. Eso sí, los dirigidos por Hansi Flick apuntarían a venir con el equipo principal conformado por estrellas como Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, entre otros.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

