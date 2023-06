En el partido más decisivo para Universitario, por el valor deportivo y por el ingreso económico que significaría un triunfo y clasificación posterior; Universitario se ha preparado a tope tanto en lo deportivo como en lo anímico. Es en este segundo factor donde Edison Flores ya empezó a jugar.

Y es que ‘Orejas’, aunque no será parte del encuentro, concentró con el equipo crema en la previa e incluso habría sido compañero de habitación con Andy Polo, como hace más de una década cuando eran compañeros en la crema. ‘Orejas’ también estará en los vestuarios alentando a sus compañeros, para luego instalarse en la tribuna.

Respecto al tema deportivo, el extremo derecho Andy Polo vuelve al once titular tres recuperarse de su lesión y tomará la plaza de Hugo Ancajima. Mientras que, la esperanza de gol recae en el atacante Alex Valera, quien no tuvo minutos en la gira de la selección peruana en Asia. Eso sí, su acompañante es una de las dudas del ‘Flaco’: Emanuel Herrera o Luis Urruti. Lo mismo sucede en la generación de fútbol, pues en el último ensayo hizo jugar a Horacio Calcaterra, pero no se descarta a Piero Quispe.

Lo que sí está al tope es la motivación del grupo, pues con el apoyo del universo crema y el fútbol que pondrán en práctica, el objetivo por concretar está en los pies de los once jugadores cremas que salten a la cancha. De ganar al ‘Lobo’, los merengues se echarán al bolsillo 100 mil dólares. Además, sumarán otros 550 mil dólares si es que clasifican a octavos de final de la Copa Sudamericana.

La fusión de los números ‘19′ y ‘24′

Los jugadores con los números ‘19′ y ‘24′ de Universitario de Deportes, Andy Polo y Edison Flores, quienes suman en su dorsal el año de fundación del club merengue (1924), tendrán que esperar para su reencuentro en una cancha defendiendo al equipo de sus amores. Por ahora, el extremo derecho quien sí estará presente ante Gimnasia y Esgrima; sin embargo, su amigo ‘Orejas’ todavía. ¿El motivo? No está inscrito en la Copa Sudamericana, el reciente fichaje. Eso sí, hará fuerzas desde tribuna para que sus compañeros ganen a los argentinos y de avanzar a octavos de final, el ex jugador de Atlas mexicano podrá ser inscrito y reforzar a los cremas en dicho torneo internacional.

Harán fuerzas por Goiás de Brasil

En El Campín, Independiente Santa Fe de Colombia recibe también este miércoles en la misma hora del Universitario versus Gimnasia y Esgrima a Goiás de Brasil, el líder momentáneo del grupo ‘G’, que se ubica con nueve unidades. Los cremas tienen la necesidad de sumar los tres puntos en el estadio Monumental, pero también harán fuerzas para que los brasileños hagan lo propio frente a los colombianos, quienes igualan a la ‘U’ con siete unidades.





