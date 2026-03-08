Universitario vs. Los Chankas se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)
Universitario vs. Los Chankas se enfrentan por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. (Diseño: Depor)

Este domingo 8 de marzo desde las 3:30 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de L1 MAX (anteriormente llamado Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, y en el extranjero por las plataformas digitales de L1 MAX, Claro Video, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Los Chankas (Andahuaylas) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Universitario vs. Los Chankas se enfrentan por el Torneo Apertura 2026. (Video: Universitario)
