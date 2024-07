Universitario de Deportes y Melgar se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el estadio Monumental de la UNSA, Arequipa, por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El compromiso está pactado para jugarse el miércoles 31 de agosto desde las 8:00 de la noche y será transmitido a través de la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Revisa la mejor previa que Depor puede traerte, así como el minuto a minuto y las incidencias.

Universitario llega a este partido luego de vencer por 2-1 a Alianza Lima en el estadio Monumental. Los blanquiazules iniciaron ganando con un autogol de Andy Polo, pero los cremas lograron la remontada gracias a las anotaciones de José Rivera y Jairo Concha. Fue un triunfo importante porque llegó a los siete puntos y escaló hasta la segunda posición en el Clausura. Los merengues tienen el objetivo de ganar el segundo certamen de la Liga 1.

Para enfrentar al ‘Rojinegro’, el equipo dirigido por Fabián Bustos no podrá contar con el experimentado arquero Sebastián Britos, quien se lesionó en el tramo final del clásico del fútbol peruano y estará unas semanas fuera de las canchas. “Se le ha diagnosticado una fisura en el peroné distal de la pierna derecha”, señaló la ‘U’ en un comunicado. El que se encargará de reemplazarlo es el portero Diego Romero.

Por otro lado, recientemente se conoció que Christofer Gonzales está negociando su salida del club luego de que no fuera tomado en cuenta por Bustos para el Clausura. ‘Canchita’ no ha logrado ganarse un espacio en el once merengue y ahora busca mudarse a otro club para tener actividad. Algunos equipos que están interesados en adquirir sus servicios son Sporting Cristal, César Vallejo y Cienciano.

Melgar, por su parte, llega a este encuentro tras perder por 3-1 ante Alianza Atlético en el calor de Piura. El ‘Dominó' luchó, pero el cuadro local fue superior en la segunda parte y terminó llevándose el triunfo y los tres puntos. Fue la primera caída del combinado arequipeño desde que Marco Valencia es su entrenador. Ahora tiene la misión de regresar a la senda de la victoria en el duelo ante el campeón nacional.





Universitario: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 26/07/24 Universitario 2-1 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 21/07/24 Atlético Grau 1-1 Universitario Liga 1 - Clausura 13/07/24 Universitario 6-0 Mannucci Liga 1 - Clausura 28/05/24 LDU Quito 2-0 Universitario Copa Libertadores 25/05/24 Universitario 4-0 Los Chankas Liga 1 - Apertura





Melgar: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/07/24 Alianza Atlético 3-1 Melgar Liga 1 - Clausura 20/07/24 Melgar 5-2 César Vallejo Liga 1 - Clausura 14/07/24 Cusco FC 0-3 Melgar Liga 1 - Clausura 25/05/24 Garcilaso 1-3 Melgar Liga 1 - Apertura 18/05/24 Melgar 4-1 Sport Huancayo Liga 1 - Apertura





Universitario vs. Melgar: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 17/02/24 Universitario 2-0 Melgar Liga 1 - Apertura 06/08/23 Melgar 0-1 Universitario Liga 1 - Clausura 05/03/23 Universitario 1-0 Melgar Liga 1 - Apertura 16/10/22 Universitario 1-1 Melgar Liga 1 - Clausura 29/05/22 Melgar 2-0 Universitario Liga 1 - Apertura





¿A qué hora juegan Universitario vs. Melgar?

Universitario enfrentará a Melgar el miércoles 31 de julio. El inicio del encuentro está fijado para las 8:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 10:00 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 9:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 7:00 p.m.





¿En qué canales ver Universitario vs. Melgar?

Universitario vs. Melgar será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde jugarán Universitario vs. Melgar?





