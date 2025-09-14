Universitario vs. Melgar se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la . Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping y Fanatiz. Ojo, no recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, señal pirata. Este duelo está pactado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

Universitario vs. Melgar juegan por el Torneo Clausura 2025. (Video: Universitario)
