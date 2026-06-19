El plantel de Universitario de Deportes se encuentra concentrado en los trabajos de preparación de cara al Torneo Clausura, donde se juega su última chance de ser tetracampeón de la Liga 1. Para ese fin, los cremas han programado hasta tres encuentros amistosos y uno de ellos de corte internacional, con el ingreso de público en el Estadio Monumental.

El club elegido es Millonarios FC de Colombia, con dos viejos conocidos en tienda crema: Fabián Bustos y Rodrigo Ureña. Ambos forman parte de la historia grande de la ‘U’, por ser protagonistas de los últimos títulos nacionales de la institución centenaria, y que se fueron por la puerta grande.

De hecho, tal es el cariño, que el entrenador argentino envió un afectuoso saludo a los hinchas del club, a solo unas semanas de reencontrarse en un recinto deportivo donde celebraron los últimos campeonatos.

“Estamos en plena pretemporada. Vamos a iniciar el segundo turno. Pronto los voy a ver ahí, así que se los extraña, se los quiere mucho. Les mando un abrazo grande a los hinchas de la ‘U’. Y dale ‘U’ toda la vida”, dijo Bustos.

Por su parte, el aguerrido mediocampista chileno, comentó la publicación: “La despedida que faltaba en casa”. Cabe precisar que Ureña recién abandonó el club a fines de 2025, luego de recibir una importante propuesta por parte de Millonarios FC.

Diferente fue el caso de Fabián Bustos, quien dejó la institución varios meses antes y propició el regreso del uruguayo Jorge Fossati, quien tampoco continuó para esta temporada, por una serie de desacuerdos con la actual administración de la ‘U’, según versión oficial de Franco Velazco por temas económicos.

Universitario tiene programado un amistoso internacional frente a Millonarios FC de Colombia en el Estadio Monumental el próximo sábado 11 de julio, encuentro que marcará el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, entrenador y jugador campeones con la ‘U’.

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