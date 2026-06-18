Universitario de Deportes anunció un atractivo amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, compromiso que se disputará el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Monumental U Marathon como parte de su preparación para los retos deportivos del segundo semestre.

El encuentro genera gran expectativa entre los hinchas cremas, ya que permitirá ver nuevamente en acción a un rival histórico del fútbol colombiano y medir el nivel del vigente campeón peruano ante un equipo de tradición continental.

Uno de los principales atractivos del compromiso será el reencuentro con Rodrigo Ureña. El volante chileno, pieza fundamental en la obtención del tricampeonato de Universitario de Deportes, regresará al Monumental defendiendo ahora la camiseta de Millonarios, en un partido que tendrá un significado especial tanto para él como para la afición merengue.

Durante su etapa en Ate, Ureña se consolidó como uno de los referentes del mediocampo crema gracias a su liderazgo, entrega y regularidad, cualidades que le permitieron ganarse el reconocimiento y el cariño de los hinchas.

Otro de los nombres que despertará emociones será el del entrenador Fabián Bustos, quien también volverá a encontrarse con Universitario. El estratega argentino fue clave en una de las etapas más exitosas recientes del club y dejó una huella importante en la institución.

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El próximo 11 de julio, dos grandes se verán las caras en el @Monumental_U_.



¡Nos vemos en la cancha, @MillosFCoficial! 💪 pic.twitter.com/Py8NQP3jYt — Universitario (@Universitario) June 18, 2026

Bustos condujo al conjunto crema a la conquista del título nacional en 2025, logro que fortaleció su vínculo con la afición estudiantil. Su regreso al Monumental será una oportunidad para recibir el reconocimiento de los seguidores que valoran el trabajo realizado durante su gestión.

Desde Universitario señalaron que este amistoso internacional servirá para mantener el ritmo competitivo del plantel y seguir fortaleciendo el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos de la temporada.

Con el retorno de dos figuras muy recordadas por el pueblo crema y la presencia de un rival de jerarquía como Millonarios, el encuentro del 11 de julio promete convertirse en una verdadera fiesta futbolística en el Estadio Monumental U Marathon.

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