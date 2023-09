El último viernes, la Selección Peruana -a través de sus redes sociales- confirmó que Edison Flores, Bryan Reyna, Christian Cueva y Jhilmar Lora estaban sentidos; entonces, con esos diagnósticos, Juan Reynoso no los tomó en cuenta para el arranque de las Eliminatorias (este jueves enfrentamos a Paraguay y el martes chocamos frente a Brasil). Tomando en cuenta ese detalle y que la Liga 1 Betsson continúa este fin de semana, en Universitario de Deportes más de uno se preguntó cómo iba la evolución de ‘Orejas’ (presentaba una fatiga muscular).

Bueno, este martes hubo una buena noticia alrededor del plante de Jorge Fossati. ¿Qué pasó? El delantero de los cremas trabajó a la par del grupo y es probable que esté en el once del estratega charrúa para el compromiso de este domingo frente a Deportivo Municipal, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El cotejo se desarrollará en el estadio Monumental, a partir de las 7 pm.

De cara al duelo por la fecha 12, en Universitario de Deportes no descuidan ningún detalle. Tienen claro que el objetivo es volver al primer lugar del Torneo Clausura. Sobre todo porque desde hace tres jornadas no conocen de triunfos y se encuentran a dos puntos de Sporting Cristal, el líder del certamen. Un detalle, por convocatoria a la ‘sele’, no estarán Aldo Corzo, Piero Quispe y Alex Valera.

Edison Flores sumó su primer gol con Universitario en la Liga 1 ante Carlos Mannucci. (Foto: GEC)

Recordemos que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por el Torneo Apertura, en un duelo disputado en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Aquel domingo 16 de abril, el equipo que por entonces era dirigido por Ángel Comizzo le plantó cara a los ‘cremas’ y se puso en ventaja con gol de Sebastián Jaurena. Sin embargo, el replanteo de Jorge Fossati funcionó y le dieron vuelta al marcador con anotaciones de Alex Valera y Emanuel Herrera.

Próximos partidos de Universitario de Deportes

En el marco de la Liga 1 Betsson, Universitario de Deportes (22 puntos) luchará por ocupar la cima del Clausura, que actualmente ocupa Sporting Cristal (24 puntos). La idea de los merengues es llegar a la final nacional. Luego del duelo contra Deportivo Municipal, los de Ate tendrán una dura prueba el sábado 16, cuando se midan ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.





