Universitario vs. Pirata FC. (Foto: Universitario)
Universitario vs. Pirata FC. (Foto: Universitario)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera fecha de la . ¿En qué canal ver la transmisión de este compromiso? Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro a través de la señal de Bicolor+, plataforma que llevará la cobertura exclusiva del certamen. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 8:00 p.m. del viernes 12 de junio (hora peruana). El compromiso se disputará en el Estadio Mansiche y marcará el estreno de ambos equipos en el torneo.

Martin Perez Guedes dejó Universitario de Deportes. (Video: Universitario)
Martin Perez Guedes dejó Universitario de Deportes. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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